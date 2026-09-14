Depuis l’Allemagne : l’AC Milan à l’assaut de Demirovic en janvier

Le Milan pense à Ermedin Demirovic. Le buteur bosnien de Stuttgart aurait été désigné par Ruben Amorim pour renforcer l’attaque de l’AC Milan : l’exigence initiale des Allemands est d’au moins 35 millions. Le club aurait commencé à planifier ses mouvements en vue du mercato hivernal.





NOUVELLES SOLUTIONS - Selon l’indiscrétion relayée par les médias allemands, en particulier fussball news, le technicien portugais aurait personnellement désigné l’attaquant comme l’une des priorités pour janvier, afin d’ajouter à son secteur offensif un avant-centre physique, capable d’attaquer la surface de réparation et d’offrir de nouvelles solutions au jeu de l’AC Milan.





COMBIEN ÇA COÛTE - Stuttgart demande au moins 35 millions d’euros avant d’ouvrir des négociations pour le transfert du joueur. Une évaluation importante, qui devrait obliger le Milan à réfléchir attentivement à la formule et à la soutenabilité de l’investissement. L’intérêt de l’AC Milan pour Demirović, toutefois, ne représente pas une nouveauté absolue : dès juillet 2025, son nom avait déjà été associé au Milan, avec une valorisation alors située autour de 20-25 millions. Le buteur a un contrat avec Stuttgart jusqu’en 2028, un accord officialisé au moment de son transfert d’Augsburg en 2024.





QUELLE SAISON ! - Jusqu’ici pour le buteur né à Hambourg, et donc doté d’un passeport communautaire, quatre buts en cinq matches entre la Budnesliga et la Ligue des champions, compétition dans laquelle il a inscrit un triplé contre le Viking, en seulement 12 minutes, de la 20e à la 32e.



