Dembélé, la revanche : de l’échec au Barça à l’apothéose au PSG

Ousmane Dembélé enchaîne les performances éclatantes avec le PSG. L'international tricolore semble enfin prêt à rejoindre l'élite du football mondial.

Ousmane Dembélé pourrait bien être considéré comme le pire transfert de l'histoire du FC Barcelone. Arrivé en provenance du Borussia Dortmund pour remplacer Neymar lors d'un transfert retentissant de 135 millions d'euros à l'été 2017, il n'a jamais réussi à s'imposer comme l'étincelle qu'il devait être. Après six saisons décevantes, ponctuées de seulement 24 buts en Liga et plus de 100 matchs manqués sur blessure, le Barça a finalement cédé le Français au Paris Saint-Germain pour 50 millions d'euros.

Mais à Paris aussi, les débuts ont été compliqués. Dembélé a achevé sa première saison avec six petits buts en 41 apparitions, laissant penser à beaucoup qu'il ne réaliserait jamais son potentiel. Pourtant, cette saison, un véritable tournant semble s'être opéré : l'ailier de 27 ans est enfin en train de prouver qu'il peut être un joueur décisif et constant, propulsant le PSG vers de nouveaux sommets.