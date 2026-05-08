« Déjà plus avancé que Dayot Upamecano » : le BVB s'est offert un diamant brut qui s'annonce comme « une véritable bombe »

Dans ce contexte, le vaste vivier de jeunes talents prometteurs s’est largement exposé aux regards des recruteurs. Tous les grands clubs sérieux connaissent Gadou depuis longtemps, BVB inclus. Dès l’été 2023, alors qu’il lui restait encore deux ans de contrat dans le centre de formation du Paris Saint-Germain, il avait été repéré. Un an plus tard, le Bayer Leverkusen échouait de peu dans sa tentative de le recruter. En mars dernier encore, Sebastian Kehl, prédécesseur de Book, l’observait à l’Allianz Stadion de Vienne.

Avec ses 1,95 m, le natif de Paris apporte aux Jaune et Noir un profil de défenseur central déjà très abouti pour son âge, comme le souligne Michael Unverdorben, rédacteur en chef adjoint de la rubrique sport au Salzburger Nachrichten : « À cet âge, il est déjà plus avancé que Dayot Upamecano ne l’était à l’époque. C’est sans doute le meilleur défenseur central de Salzbourg. On a toujours su qu’il serait l’objet d’un grand transfert, car il possède des qualités exceptionnelles et un potentiel immense. Il est dominant dans les duels et dans le jeu de tête, et réunit toutes les qualités d’un défenseur de niveau international. »

Les Autrichiens l’avaient déjà repéré en 2024, payant la somme inhabituellement élevée de dix millions d’euros pour attirer le jeune homme, alors âgé de 17 ans, de Paris à Salzbourg. Seul son futur coéquipier désigné, Karim Adeyemi, avait coûté plus cher à cet âge : 100 000 euros de plus, en 2018.