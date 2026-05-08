En réalité, savoir si Joane Gadou, recruté au FC Red Bull Salzbourg, représente la première recrue d’Ole Book dépend avant tout de la définition que l’on retient. Le jeune défenseur central de 19 ans a bien été recruté dès les premiers jours de la prise de fonction du directeur sportif du Borussia Dortmund. Cela est incontestable. Toutefois, il serait inexact d’affirmer que ce transfert, qui coûte 20 millions d’euros au BVB, plus d’éventuelles primes de cinq millions, est uniquement l’œuvre de Book.
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« Déjà plus avancé que Dayot Upamecano » : le BVB s'est offert un diamant brut qui s'annonce comme « une véritable bombe »
Dans ce contexte, le vaste vivier de jeunes talents prometteurs s’est largement exposé aux regards des recruteurs. Tous les grands clubs sérieux connaissent Gadou depuis longtemps, BVB inclus. Dès l’été 2023, alors qu’il lui restait encore deux ans de contrat dans le centre de formation du Paris Saint-Germain, il avait été repéré. Un an plus tard, le Bayer Leverkusen échouait de peu dans sa tentative de le recruter. En mars dernier encore, Sebastian Kehl, prédécesseur de Book, l’observait à l’Allianz Stadion de Vienne.
Avec ses 1,95 m, le natif de Paris apporte aux Jaune et Noir un profil de défenseur central déjà très abouti pour son âge, comme le souligne Michael Unverdorben, rédacteur en chef adjoint de la rubrique sport au Salzburger Nachrichten : « À cet âge, il est déjà plus avancé que Dayot Upamecano ne l’était à l’époque. C’est sans doute le meilleur défenseur central de Salzbourg. On a toujours su qu’il serait l’objet d’un grand transfert, car il possède des qualités exceptionnelles et un potentiel immense. Il est dominant dans les duels et dans le jeu de tête, et réunit toutes les qualités d’un défenseur de niveau international. »
Les Autrichiens l’avaient déjà repéré en 2024, payant la somme inhabituellement élevée de dix millions d’euros pour attirer le jeune homme, alors âgé de 17 ans, de Paris à Salzbourg. Seul son futur coéquipier désigné, Karim Adeyemi, avait coûté plus cher à cet âge : 100 000 euros de plus, en 2018.
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Joane Gadou ne disposait d'aucune perspective au PSG.
Gadou a conclu sa dernière saison au PSG par un titre de champion avec les U19, mais sans perspective concrète d’avenir au club. Bien qu’il s’entraînât régulièrement aux côtés de stars comme Kylian Mbappé, il n’a été convoqué que trois fois avec le groupe professionnel. La concurrence, incarnée par Marquinhos, Lucas Beraldo puis, plus tard, Willian Pacho, s’est révélée trop féroce.
L’entraîneur Luis Enrique ne s’est pas entièrement convaincu de son potentiel, malgré sa présence dans la liste 2024 des 60 joueurs les plus talentueux au monde établie par le Guardian. À Salzbourg, on était d’un avis contraire : le club autrichien le suivait depuis ses débuts en équipe de France U16.
« Jogad », ainsi que l’appellent ses amis, a emménagé avec sa mère et son frère de sept ans. Son père, originaire de Côte d’Ivoire tout comme sa mère, et ses trois autres frères et sœurs sont restés à Nangis, la commune natale de Gadou située à environ 80 kilomètres au sud-est de Paris.
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C’est sous la direction de l’entraîneur Thomas Letsch que Joane Gadou a connu sa véritable révélation.
Gadou a connu des débuts difficiles à Salzbourg. Sous la houlette du nouvel entraîneur Pepijn Lijnders, l'équipe ne parvenait pas à s'imposer, si bien qu'il n'a obtenu du temps de jeu que progressivement. Dès son troisième match, Gadou a été expulsé à la 43e minute pour une faute grossière. Au cours des 16 mois suivants, il a écopé de deux autres expulsions, dont une suite à deux cartons jaunes en l’espace de seulement deux minutes.
Selon Unverdorben, ces incidents n’étaient pas rares lorsque Gadou évoluait sous les couleurs de Salzbourg : « Son gros problème, c’est qu’à chaque match, il y avait une situation où il commettait une erreur. On le voit bien avec ces trois expulsions. Tantôt il est trop impétueux, tantôt il fait une passe incompréhensible. C’est son plus gros point faible. Il lui manque encore une fiabilité constante. »
Sous la houlette de son successeur, Thomas Letsch – remplacé en février par Daniel Beichler après treize mois à la tête du club –, Gadou s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable. Au total, il a disputé 25 matchs (Coupe du monde des clubs incluse), dont 21 dès le coup d’envoi et 19 sur la totalité des 90 minutes, un bilan remarquable pour un joueur alors sans expérience professionnelle.
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« Une décision inattendue » : Joane Gadou quitte Salzbourg
Letsch était un grand admirateur de Gadou, qu’il décrivait comme « un diamant brut qu’il nous faut tailler, mais qui deviendra alors une véritable perle ». L’ancien entraîneur du VfL Bochum ajoutait : « Jo impressionne par sa maturité. Il a un excellent sens du placement, est solide dans les duels et dégage beaucoup de sérénité. Il a un grand avenir devant lui, cela ne fait aucun doute. »
Conscient de son potentiel, Salzbourg n’a pas tergiversé : à peine cinq mois après son arrivée, le club a prolongé le contrat de celui qui compte désormais huit sélections en équipe nationale U19 jusqu’en 2029. Une décision stratégique, puisque c’est précisément la longueur de cet engagement qui a contraint le BVB à verser un montant conséquent pour l’enrôler.
Néanmoins, Dortmund ne pourra pas compter sur lui comme titulaire. Si Gadou a bien commencé 31 des 33 matchs de la saison, il n’a pas été aligné lors des cinq dernières rencontres et n’a même pas figuré dans le groupe à trois reprises. Une mise à l’écart « très surprenante », selon Unverdorben.
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Joane Gadou : le même montant de transfert que pour Erling Haaland
Après avoir largement roté son effectif, notamment en défense centrale, sous les ordres de Letsch, Salzbourg vise désormais stabilité et continuité. Avec le départ annoncé de Gadou, d’autres joueurs, qui resteront au club la saison prochaine, doivent désormais prendre le relais. La rumeur attribuant l’absence de Gadou à des raisons disciplinaires n’a pu être confirmée.
En revanche, le BVB a bien informé sa nouvelle recrue qu’il serait aligné comme troisième défenseur central. Le poste est d’ailleurs libre : Niklas Süle quitte le club et prendra sa retraite cet été, Emre Can est encore blessé pour plusieurs mois et Luca Reggiani n’est envisagé que comme un challenger.
La voie est donc libre pour Gadou, qui, après avoir occupé le côté droit d’une défense à quatre à Salzbourg, pourrait s’intégrer dès le onze de départ du BVB. L’expérience de ses futurs partenaires, Waldemar Anton et Nico Schlotterbeck, devrait compenser son manque de constance et le tirer vers le haut.
Reste à savoir si Gadou saura saisir sa chance et à quel niveau il pourra performer ; tout dépendra de son adaptation et de sa régularité. Le talent et la marge de progression sont là. Le BVB, qui a déjà tiré profit de ses ponts avec Salzbourg, mise donc sur un nouveau succès, d’autant que le montant du transfert correspond à celui d’Erling Haaland à l’époque.
Joane Gadou : un panorama complet de sa carrière à ce jour
Équipe Matchs officiels Buts Passes décisives Paris Saint-Germain U19 37 1 0 FC Liefering (équipe réserve de Salzbourg) 1 0 0 FC Red Bull Salzbourg 58 0 0 FC Red Bull Salzbourg U19 5 0 0