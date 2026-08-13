Le Barça aborde la dernière ligne droite du mercato estival dans un scénario qui pourrait connaître de nombreux mouvements.

Le club catalan espère boucler le départ de plusieurs joueurs dans les jours à venir, tout en dégageant des revenus financiers importants, afin de renforcer sa masse salariale pour pouvoir enregistrer les joueurs qui restent hors de la liste.

Le journal « Sport » rapporte que l'objectif du Barça est clair : recruter un attaquant, avec Julian Alvarez toujours en priorité absolue, aux côtés de Rodri et Cancelo, mais la direction sportive travaille aussi sur la possibilité de conclure une opération supplémentaire.

Le directeur sportif Deco souhaite, au minimum, recruter un défenseur central de premier plan, de préférence gaucher, durant les derniers jours du mercato, si les comptes financiers le permettent.

Deco estimait depuis le début de l'été que l'axe défensif avait besoin d'un renfort de poids, et c'est pour cette raison qu'il s'était activé pour tenter de recruter Alessandro Bastoni, le défenseur de l'Inter Milan. Mais cette option a finalement été écartée, en raison de l'absence de consensus sur le plan sportif, ainsi que du fait que la valeur du joueur était jugée trop élevée.

Le dossier du défenseur central est resté quelque peu en suspens, mais le départ de Ronald Araujo a rouvert cette possibilité, et le Barça est déterminé à recruter un nouveau défenseur.

L'entraîneur Hansi Flick se réjouit de disposer du duo défensif Cubarsi et Gerard Martin, mais il comprend la volonté du club de renforcer ce poste, si une opportunité de recruter un joueur de haut niveau se présente.

L'effectif compte également Christensen et Eric Garcia, même si ce dernier disputera un grand nombre de minutes au poste de latéral au cours de la saison actuelle.

À cela s'ajoute l'option du joueur de l'académie du club, Alvaro Cortes, qui suscite la conviction en interne au Barça, mais la direction estime que l'équipe profiterait de l'arrivée d'un joueur plus expérimenté pour garantir une bonne couverture du poste.