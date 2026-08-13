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Deco prépare un dernier coup dans le mercato du Barça

Mercato
LaLiga
FC Barcelone
C. Lukeba
A. Laporte
Deco
Espagne

Le Barça aborde la dernière ligne droite du mercato estival dans un scénario qui pourrait connaître de nombreux mouvements. 

Le club catalan espère boucler le départ de plusieurs joueurs dans les jours à venir, tout en dégageant des revenus financiers importants, afin de renforcer sa masse salariale pour pouvoir enregistrer les joueurs qui restent hors de la liste.

Le journal « Sport » rapporte que l'objectif du Barça est clair : recruter un attaquant, avec Julian Alvarez toujours en priorité absolue, aux côtés de Rodri et Cancelo, mais la direction sportive travaille aussi sur la possibilité de conclure une opération supplémentaire.

Le directeur sportif Deco souhaite, au minimum, recruter un défenseur central de premier plan, de préférence gaucher, durant les derniers jours du mercato, si les comptes financiers le permettent.

Deco estimait depuis le début de l'été que l'axe défensif avait besoin d'un renfort de poids, et c'est pour cette raison qu'il s'était activé pour tenter de recruter Alessandro Bastoni, le défenseur de l'Inter Milan. Mais cette option a finalement été écartée, en raison de l'absence de consensus sur le plan sportif, ainsi que du fait que la valeur du joueur était jugée trop élevée.

Le dossier du défenseur central est resté quelque peu en suspens, mais le départ de Ronald Araujo a rouvert cette possibilité, et le Barça est déterminé à recruter un nouveau défenseur.

L'entraîneur Hansi Flick se réjouit de disposer du duo défensif Cubarsi et Gerard Martin, mais il comprend la volonté du club de renforcer ce poste, si une opportunité de recruter un joueur de haut niveau se présente.

L'effectif compte également Christensen et Eric Garcia, même si ce dernier disputera un grand nombre de minutes au poste de latéral au cours de la saison actuelle.

À cela s'ajoute l'option du joueur de l'académie du club, Alvaro Cortes, qui suscite la conviction en interne au Barça, mais la direction estime que l'équipe profiterait de l'arrivée d'un joueur plus expérimenté pour garantir une bonne couverture du poste.

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    Barcelone à la recherche de la perle rare en charnière centrale

    Depuis plusieurs jours, le Barça s'active sur le marché des transferts, à la recherche d'un défenseur d'une qualité exceptionnelle, capable d'apporter un véritable saut qualitatif à sa ligne arrière.

    Le club recherche un joueur du calibre d'Iñigo Martínez, qui puisse offrir à l'équipe de la sérénité et un niveau de performance immédiat, tout en étant capable de s'adapter au style de jeu audacieux prôné par Hansi Flick.

    La tâche n'est pas aisée, car les défenseurs gauchers sont très demandés sur le marché des transferts et leurs prix atteignent des sommets. C'est pourquoi le Barça cherche précisément une bonne opportunité d'investissement.

    Le nom d'Aymeric Laporte s'est particulièrement imposé ces derniers jours. L'entourage du joueur, qui appartient à l'Athletic Bilbao, a évoqué la possibilité de boucler l'opération, assurant l'existence d'une clause libératoire adaptée dans son contrat. Le Barça a alors pris cette information en considération et étudié la possibilité de mener l'opération à terme.

    Laporte constitue le candidat idéal, mais il faudra attendre pour savoir si le club décidera, dans les prochains jours, d'accélérer les négociations en vue de son recrutement.

    Il est clair que Laporte est en mesure de s'adapter rapidement à la formation catalane, puisqu'il a évolué aux côtés de Cubarsí dans l'axe de la défense lors de la Coupe du monde, où il a livré une prestation remarquable.

    Mais le principal problème réside ici dans le fait que l'entourage de l'Athletic Bilbao affirme qu'il n'existe aucune clause libératoire de ce type, et il apparaît clairement que le club basque ne souhaite entrer dans aucune négociation concernant le joueur.

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    Lookman parmi les options de Barcelone

    Au cours des dernières heures, le nom de Castello Lukeba, défenseur de Leipzig, est également apparu, lui que les recruteurs du Barça suivent de près tout au long de l'année.

    Lukeba est un joueur en pleine progression, doté de bonnes qualités dans la relance et d'une grande puissance physique.

    Hansi Flick dispose de rapports positifs à son sujet, et le joueur a toujours figuré sur les listes de cibles potentielles du Barça.

    Mais dans ce cas, le club devra ouvrir ses coffres et débourser une somme importante pour le recruter à court terme.

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    Le dernier coup de Deco

    Ce qui est désormais clair, c'est que le Barça n'a pas refermé le dossier du recrutement d'un défenseur central. Bien au contraire, ce dossier reste plus que jamais d'actualité.

    Dans un premier temps, le club tentera de recruter l'attaquant Rodri ainsi que Cancelo, les deux transferts de Rodri et Cancelo étant désormais très proches d'aboutir.

    Puis viendra le tour du dossier du défenseur, un dernier coup que Deco entend porter afin de boucler un mercato de premier plan pour le Barça.

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