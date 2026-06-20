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Karim Malim

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Deco face à son plus grand défi : Barcelone cherche son nouveau buteur

FEATURES
FC Barcelone
H. Flick
J. Alvarez
H. Kane
E. Haaland
L. Martinez
Espagne
Allemagne
Argentine
Angleterre
Norvège

Tout le monde connaît le nom, mais le parcours pour y parvenir semble presque impossible.

Le départ de Robert Lewandowski ne signe pas seulement la fin d’une ère prolifique au FC Barcelone ; il inaugure aussi l’un des plus grands défis du club catalan de ces dernières années.

Après quatre saisons de domination de l’avant-centre polonais, la direction sportive menée par Deco se heurte à la difficulté de lui trouver un successeur capable d’égaler ses statistiques.

Si le club catalan projetait déjà de recruter un nouvel avant-centre pour les saisons à venir, le départ du Polonais a accéléré les négociations et élevé ce dossier au rang de priorité absolue.

Hans-Dieter Flick ne veut pas compromettre son projet sportif, d’autant que l’objectif affiché du club reste de reconquérir la Ligue des champions.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Flick cherche un nouveau Lewandowski

    Dès l’officialisation du départ de l’attaquant polonais, Flick a clairement exprimé ses besoins à la direction sportive. Le technicien allemand ne veut pas seulement un avant-centre adroit dans la surface ou un joueur compatible avec le style de l’équipe : il réclame un buteur capable d’inscrire près de 30 réalisations par saison.

    Une exigence qui paraît légitime au regard de l’héritage laissé par Lewandowski en Catalogne : en quatre saisons seulement, l’attaquant chevronné a inscrit 120 buts en 193 matchs, s’imposant comme un pilier des succès nationaux du club.

    Pendant cette période, il a été déterminant dans l’obtention de trois titres de champion d’Espagne, de trois Supercoupes d’Espagne et d’une Coupe du Roi. Il ne s’agit donc pas seulement de remplacer un grand joueur, mais de compenser la perte de la principale source de buts du club depuis plusieurs années.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    Un départ bénéfique sur le plan économique… mais douloureux sur le plan sportif.

    Le départ de Lewandowski du FC Barcelone accroît incontestablement la marge de manœuvre financière du club, notamment au regard des contraintes économiques qui ont pesé sur l’équipe ces dernières années.

    Sur le plan sportif, toutefois, l’équation est tout autre : le club sait qu’il doit remplacer un buteur capable de planter plusieurs dizaines de réalisations par saison s’il veut continuer à jouer les premiers rôles en Liga et en C1.

    C’est pourquoi Flick insiste sur la nécessité de recruter un attaquant de premier plan, capable de maintenir la puissance offensive de l’équipe et d’éviter tout recul par rapport aux statistiques de buts auxquelles le FC Barcelone nous a habitués ces dernières années.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Des cadors inaccessibles

    Trouver un avant-centre capable d'atteindre la barre des 30 buts par saison constitue déjà une quête élitiste. Cette rareté complexifie considérablement la mission de Deco.

    Le département sportif suit plusieurs des meilleurs avant-postes de la planète, mais le problème est que la plupart de ces stars ne sont pas mises sur le marché ou que leurs clubs refusent fermement toute négociation.

    Des noms comme Harry Kane, Erling Haaland ou Lautaro Martínez ont été évoqués lors des précédents mercatos, mais les contraintes économiques et les clauses contractuelles ont rapidement exclu ces pistes.

    Concernant Harry Kane, Uli Hoeneß, président d’honneur du Bayern Munich, a d’ailleurs coupé court aux spéculations en affirmant que le Barça ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à un tel transfert.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    Julian Álvarez… La première option de Flick

    Selon le journal espagnol « Marca », le nom de Julián Álvarez se détache comme la priorité du club catalan.

    L’attaquant argentin possède des qualités qui font de lui, aux yeux de nombreux membres du FC Barcelone, l’héritier idéal de Lewandowski : une grande efficacité devant le but, une pression constante sur les adversaires, un jeu intelligent dans la surface et une forte personnalité compétitive forgée au plus haut niveau.

    Ses statistiques, constamment élevées au cours des deux dernières saisons, ont renforcé cette confiance auprès de la direction sportive et du staff technique.

    Les dirigeants barcelonais estiment qu’il pourrait même améliorer ses statistiques en jouant sous les ordres de Flick, dont le jeu offensif et la précision technique devraient lui offrir encore plus d’occasions qu’à Manchester City.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Pourquoi le FC Barcelone est-il convaincu du succès d'Alvarez ?

    Au sein du club, on est convaincu que l'environnement offensif de Barcelone est idéal pour tout attaquant doté d'un sens du but très développé. La présence de joueurs tels que Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Fermin López et d'autres, capables de créer des occasions en permanence, offre à n'importe quel attaquant la possibilité d'améliorer considérablement ses statistiques.

    De plus, la philosophie offensive de Flick, basée sur un pressing haut, un jeu direct et la création d’un grand nombre d’occasions, devrait, selon le club catalan, permettre à Álvarez d’approcher, voire de dépasser à terme les statistiques de Lewandowski.

    Malgré la confiance absolue du club dans les capacités du joueur et sa volonté de rejoindre ce nouveau projet sportif, l’obstacle principal demeure la position de l’Atlético de Madrid.

    Le club madrilène, peu disposé à laisser partir l’une de ses plus grandes stars vers un concurrent direct en Liga, réclame une indemnité bien supérieure aux capacités financières actuelles du Barça.

    Barcelone estime qu’une offre supérieure à 100 millions d’euros pourrait faire l’affaire, mais l’Atlético, convaincu de la valeur bien supérieure du joueur, complique des négociations qui s’annoncent longues et ardues.

  • FC Barcelona Unveil New Head Coach Hansi FlickGetty Images Sport

    Un plan de jeu alternatif en cas d’échec

    Même si Álvarez demeure le premier choix, Deco sait qu’un mercato réussi exige d’avoir des plans B opérationnels. Le directeur sportif garde donc une short-list de buteurs aux profils complémentaires, capables de répondre aux besoins du club si la piste principale échouait.

    Les profils étudiés se distinguent par un sens du but affirmé et une capacité à offrir des solutions variées, même si aucun ne génère autant d’enthousiasme que l’Argentin.

    Conscient que la quête d’un nouveau sacre en Ligue des champions exige un avant-centre capable de faire la différence dans les grands rendez-vous, le club catalan sait qu’il doit pouvoir compter sur un atout offensif décisif.

    Les prochains mois s’annoncent donc décisifs pour l’avenir sportif du club. Flick a clairement exprimé ses besoins, et la direction sportive s’attache à y répondre, mais le parcours s’annonce ardu.

    La question qui agite le Camp Nou reste donc ouverte : le Barça réussira-t-il à attirer Julián Álvarez pour qu’il devienne l’héritier de Lewandowski, ou sera-t-il contraint de se tourner vers une autre option sur un marché déjà pauvre en avant-postes décisifs ?

    La réponse façonnera l’identité du FC Barcelone pour les années à venir et, plus encore, sa capacité à retrouver son rang parmi l’élite européenne.