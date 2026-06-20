Le départ de Robert Lewandowski ne signe pas seulement la fin d’une ère prolifique au FC Barcelone ; il inaugure aussi l’un des plus grands défis du club catalan de ces dernières années.

Après quatre saisons de domination de l’avant-centre polonais, la direction sportive menée par Deco se heurte à la difficulté de lui trouver un successeur capable d’égaler ses statistiques.

Si le club catalan projetait déjà de recruter un nouvel avant-centre pour les saisons à venir, le départ du Polonais a accéléré les négociations et élevé ce dossier au rang de priorité absolue.

Hans-Dieter Flick ne veut pas compromettre son projet sportif, d’autant que l’objectif affiché du club reste de reconquérir la Ligue des champions.