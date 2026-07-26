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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Deco boucle sa mission : 5 recrues pour résoudre l'énigme du Barça

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Le Barça est parvenu à lever plusieurs points d'interrogation concernant le trio qui gardera les cages du club catalan la saison prochaine.

Si l'été de l'année dernière avait été marqué par un investissement stratégique dans un gardien alliant présent et avenir, à savoir Joan García, la direction sportive du Barça se concentre lors du mercato actuel sur la résolution de l'encombrement qui se profilait au poste de gardien de but, après le retour de plusieurs joueurs prêtés à d'autres clubs. 

Dans un rapport, le journal « Sport » a indiqué que le directeur sportif Deco arrive à la fin du mois en cours après avoir accompli une grande partie du travail pour mettre un terme à cet encombrement.

  • Ter StegenGetty Images

    Le départ de ter Stegen se rapproche

    Le dossier de Marc-André ter Stegen, le plus complexe sur les plans économique et médical, sera, sauf surprise, le prochain transfert à être finalisé et officialisé.

    Le contrat du gardien allemand court jusqu'à l'été 2028, mais il ne figurait pas dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick. Il a ainsi accepté de rejoindre l'Ajax Amsterdam sous forme de prêt, sous la direction de Míchel, qui l'avait déjà dirigé la saison dernière à Gérone.

    Au cours des dernières heures, les questions fiscales qui bloquaient l'opération ont été réglées, et son arrivée à Amsterdam devrait devenir réalité dès le début de la semaine prochaine. 

    Le gardien allemand a disputé 45 minutes face à l'Europa, mais il est possible qu'il ne fasse pas le déplacement avec la délégation du Barça pour le stage en Angleterre.

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  • Levante UD v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Iñaki Peña : la fin de 14 ans avec le Barça

    Il s'agissait de l'une des premières opérations du Barça cet été. Après avoir affiché un bon niveau sous le maillot d'Elche durant la première moitié de la saison dernière (avant de perdre sa place au profit de Matías Dituro), le Panathinaïkos a manifesté son intérêt pour ses services et l'a recruté pour environ 3 millions d'euros.

    Ainsi, le gardien originaire d'Alicante a mis fin à plus d'une décennie de liens avec le club catalan.

    En réalité, Iñaki Peña a déjà disputé son premier match officiel avec sa nouvelle équipe, jouant l'intégralité des 90 minutes lors du match aller du tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence, et il a contribué à la victoire du club grec à l'extérieur face au Paks hongrois sur le score de 2-1.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Astralaga vers la réserve de l'Atlético Madrid

    Le FC Barcelone n'a pas prolongé le contrat d'Ander Astralaga après la fin de son prêt à Grenade, mettant ainsi un terme à un parcours de 8 ans du gardien avec le club.

    Astralaga avait rejoint le FC Barcelone à l'été 2018 dans la catégorie des jeunes, sans parvenir à disputer le moindre match officiel avec l'équipe première, mais il a participé à une rencontre amicale face à Manchester City.

    La réserve de l'Atlético de Madrid a annoncé sa signature avec un contrat courant jusqu'en 2028.

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  • Yacko convoité en Liga

    Le jeune gardien hongrois a entamé la préparation de la nouvelle saison avec l'équipe première après son retour de son prêt à Andorre, mais le joueur et le club estiment que la meilleure option serait un nouveau départ en prêt afin d'obtenir un temps de jeu régulier.

    Âgé de 20 ans, Yaako a besoin de jouer continuellement et jouit d'une bonne réputation dans le football espagnol. 

    Selon le journaliste Matteo Moretto, il figure sur les listes de recrutement du Racing Santander, de Levante et du Real Majorque.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Diego Cocca : un prêt aux allures d'adieu

    Bien que ce gardien américain de 20 ans ait été considéré comme l'un des paris d'avenir du Barça, son prêt à Lyngby Boldklub jusqu'à l'été 2027 inclut une option d'achat d'une valeur proche de 1,5 million d'euros en faveur du club danois.

    Et même si les deux parties ne l'ont pas révélé dans leurs communiqués officiels, le Barça conservera 40 % du montant de toute vente future en cas de cession de la propriété du joueur, ce qui lui permettra de tirer profit économiquement si le gardien brille, voire de faciliter les négociations en vue de son retour à l'avenir.

    Kochen a besoin de jouer pour prouver que les grandes attentes qui l'ont entouré durant sa période de formation peuvent se concrétiser dans le football professionnel, même si cela passe par une destination jugée « exceptionnelle » par rapport à l'habitude.

  • Deco Hansi FlickGetty

    Le choix attendu : la jeunesse ou l'expérience ?

    Avec Joan Garcia comme gardien titulaire incontesté et Szczesny comme deuxième portier, à qui il reste une dernière année de contrat, la direction sportive du Barça doit choisir entre deux scénarios pour boucler le dossier des gardiens de but.

    Le premier scénario, le plus probable, consiste à faire partager le rôle de troisième gardien de l'équipe entre Eiker Rodríguez (né en 2008), considéré comme le plus prometteur des gardiens de « La Masia », et Eder Aller.

    L'autre possibilité serait que Deco se tourne vers le marché des transferts pour recruter un gardien expérimenté à moindre coût, afin de concurrencer Szczesny, Álex Remiro étant le nom le plus évoqué dans ce contexte.

    Quoi qu'il en soit, la situation dans les buts du Barça se précise de jour en jour : une grande partie des interrogations a été levée, et la résolution du reste ne devrait pas prendre beaucoup de temps.

    Cela dit, le marché des transferts reste long, puisqu'il reste plus d'un mois avant sa clôture, ce qui signifie que bien des choses peuvent encore se produire avant que le rideau ne tombe.

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