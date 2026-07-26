Le Barça est parvenu à lever plusieurs points d'interrogation concernant le trio qui gardera les cages du club catalan la saison prochaine.

Si l'été de l'année dernière avait été marqué par un investissement stratégique dans un gardien alliant présent et avenir, à savoir Joan García, la direction sportive du Barça se concentre lors du mercato actuel sur la résolution de l'encombrement qui se profilait au poste de gardien de but, après le retour de plusieurs joueurs prêtés à d'autres clubs.

Dans un rapport, le journal « Sport » a indiqué que le directeur sportif Deco arrive à la fin du mois en cours après avoir accompli une grande partie du travail pour mettre un terme à cet encombrement.