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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Deco boucle la mission : 5 recrues pour résoudre l'énigme du Barça

FEATURES
LaLiga
FC Barcelone
M. ter Stegen
I. Pena
A. Astralaga
D. Kochen
Deco
Espagne

Le FC Barcelone est parvenu à résoudre plusieurs points d'interrogation concernant le trio qui défendra les cages du club catalan la saison prochaine.

Si l'été dernier a été marqué par un investissement stratégique dans un gardien qui incarne le présent et l'avenir comme Joan García, la direction sportive du Barça s'attache, durant le mercato actuel, à régler la situation d'encombrement qui se profilait au poste de gardien de but, après le retour de plusieurs joueurs prêtés à d'autres clubs. 

Le journal « Sport » indique, dans un rapport, que le directeur sportif Deco arrive à la fin du mois en cours et a accompli une grande partie du travail pour mettre un terme à cette situation d'encombrement.

  • Ter StegenGetty Images

    Le départ de Ter Stegen se rapproche

    Le dossier de Marc-André ter Stegen était le plus complexe, tant sur le plan économique que sur le plan sanitaire, et sauf surprise, il devrait s'agir du prochain transfert bouclé et officialisé.

    Le contrat du gardien allemand court jusqu'à l'été 2028, mais il ne figurait pas dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick. Il a donc accepté de rejoindre l'Ajax Amsterdam sous forme de prêt, sous la houlette de Michel, avec qui il avait déjà travaillé la saison dernière à Gérone.

    Au cours des dernières heures, les questions fiscales qui bloquaient l'opération ont été réglées, et son arrivée à Amsterdam devrait se concrétiser dès le début de la semaine prochaine. 

    Le gardien allemand a disputé 45 minutes face à l'Europa, mais il ne devrait probablement pas faire le déplacement avec la délégation du Barça pour le stage en Angleterre.

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  • Levante UD v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Iñaki Peña : la fin de 14 années passées au Barça

    Il s'agissait de l'une des premières opérations du Barça cet été. Après avoir affiché un bon niveau sous le maillot d'Elche lors de la première moitié de la saison dernière (avant de perdre sa place au profit de Matías Dituro), il a suscité l'intérêt du Panathinaïkos, qui l'a recruté pour environ 3 millions d'euros.

    Ainsi, le gardien originaire d'Alicante a mis un terme à plus d'une décennie de lien avec le club catalan.

    De fait, Iñaki Peña a déjà disputé son premier match officiel avec sa nouvelle équipe, jouant l'intégralité des 90 minutes lors du match aller du tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence, et il a contribué à la victoire du club grec à l'extérieur face au Paksi hongrois sur le score de 2-1.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Astralaga rejoint la réserve de l'Atlético Madrid

    Le FC Barcelone n'a pas prolongé le contrat d'Ander Astralaga après la fin de son prêt à Grenade, mettant ainsi un terme à une aventure de 8 ans entre le gardien et le club.

    Astralaga avait rejoint le FC Barcelone à l'été 2018 dans la catégorie des jeunes, sans parvenir à disputer le moindre match officiel avec l'équipe première, mais il a pris part à une rencontre amicale face à Manchester City.

    L'équipe réserve de l'Atlético de Madrid a annoncé sa signature avec un contrat courant jusqu'en 2028.

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  • Yacko courtisé en Liga

    Le jeune gardien hongrois a entamé la préparation de la nouvelle saison avec l'équipe première après son retour de prêt à Andorre, mais le joueur et le club estiment que la meilleure option serait un nouveau départ en prêt afin d'obtenir un temps de jeu régulier.

    Âgé de 20 ans, Yáquo a besoin de jouer régulièrement et jouit d'une bonne réputation dans le football espagnol. 

    Selon le journaliste Matteo Moretto, il figure sur les listes des recrues potentielles du Racing Santander, de Levante et du Real Majorque.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Diego Cochín : un prêt aux allures d'adieu

    Bien que le gardien américain de 20 ans ait été considéré comme l'un des paris de Barcelone pour l'avenir, son prêt à Lyngby Boldklub jusqu'à l'été 2027 comprend une option d'achat d'une valeur d'environ 1,5 million d'euros en faveur du club danois.

    Même si les deux parties ne l'ont pas révélé dans leurs communiqués officiels, Barcelone conservera 40 % de la valeur de toute future vente en cas de cession des droits du joueur, ce qui lui permettra d'en tirer un bénéfice économique si le gardien brille, voire de faciliter la négociation de son retour à l'avenir.

    Kochen a besoin de jouer, afin de prouver que les grandes attentes qui l'entouraient durant sa période de formation peuvent se concrétiser dans le football professionnel, même si cela passe par une destination jugée « exceptionnelle » par rapport à l'ordinaire.

  • Deco Hansi FlickGetty

    Le choix attendu : la jeunesse ou l'expérience ?

    Avec Joan García comme gardien titulaire incontesté et Szczesny comme doublure entamant la dernière année de son contrat, la direction sportive du Barça doit choisir entre deux scénarios pour boucler son dossier des gardiens de but.

    Le premier scénario, le plus probable, consisterait à voir E`iker Rodríguez (né en 2008), considéré comme le plus prometteur des gardiens de « La Masia », et Eder Aller se partager le rôle de troisième gardien de l'équipe.

    L'autre possibilité serait que Deco se tourne vers le marché des transferts pour recruter un gardien expérimenté à moindre coût, dans le but de concurrencer Szczesny. Álex Remiro est le nom le plus évoqué dans ce contexte.

    Quoi qu'il en soit, la situation du poste de gardien de but au FC Barcelone devient plus claire de jour en jour, puisqu'une grande partie des points d'interrogation a été levée, tandis que le règlement du reste ne devrait pas prendre beaucoup de temps.

    Néanmoins, le marché des transferts est encore long, puisqu'il reste plus d'un mois avant sa clôture, ce qui signifie que bien des choses peuvent encore se produire avant que le rideau ne tombe.

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