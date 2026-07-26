Deco boucle la mission : 5 recrues pour résoudre l'énigme du Barça

Le FC Barcelone est parvenu à résoudre plusieurs points d'interrogation concernant le trio qui défendra les cages du club catalan la saison prochaine.

Si l'été dernier a été marqué par un investissement stratégique dans un gardien qui incarne le présent et l'avenir comme Joan García, la direction sportive du Barça s'attache, durant le mercato actuel, à régler la situation d'encombrement qui se profilait au poste de gardien de but, après le retour de plusieurs joueurs prêtés à d'autres clubs.

Le journal « Sport » indique, dans un rapport, que le directeur sportif Deco arrive à la fin du mois en cours et a accompli une grande partie du travail pour mettre un terme à cette situation d'encombrement.