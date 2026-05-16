Declan Rice, milieu de terrain d’Arsenal et de l’équipe d’Angleterre, réagit au mème « vibe controller »

Connu pour son éthique de travail infatigable sur le terrain, qui lui a valu le surnom de « cheval » de la part de ses coéquipiers d’Arsenal, Rice est tout aussi célèbre pour sa présence positive dans les vestiaires. Les réseaux sociaux l’ont surnommé le « contrôleur d’ambiance » en raison de sa capacité à détendre l’atmosphère et à créer des liens avec ses coéquipiers, un rôle qu’il assume avec son sourire caractéristique.

Interrogé au sujet de ce mème viral, Rice a ri en rejetant l’idée qu’il serait le seul artisan de l’esprit d’équipe. « Nous sommes si jeunes et pleins d’énergie que tout le monde [dans l’équipe] se mobilise naturellement », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Vogue. « Je ne dirais donc pas que c’est uniquement moi, mais oui, les gens voient que je suis un gars sympa. » L’ancienne star d’Arsenal, Alex Scott, a fait écho à ce sentiment en déclarant : « Declan est le leader par excellence. Les gens réagissent à ce qu’il dit. Les gens l’écoutent. Dans n’importe quelle situation, il vous soutiendra. »