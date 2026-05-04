Décision surprenante chez Newcastle United : de nouvelles complications pour Nick Woltemade ?

La confirmation de Howe à son poste pourrait avoir des répercussions sur l’avenir de Nick Woltemade à Newcastle. L’attaquant international allemand, arrivé l’été dernier en provenance du VfB Stuttgart pour 75 millions d’euros, est devenu ces dernières semaines une option secondaire sous les ordres du technicien de 48 ans.

Après un début de saison prometteur (quatre buts en cinq matchs de Premier League), l’attaquant traverse désormais une crise de confiance. Son dernier but en championnat remonte à fin décembre, contre Chelsea, et il a depuis perdu sa place dans le onze de départ.

Le nœud du problème réside aussi dans le « nouveau » rôle que Howe lui a confié en cours de saison : aligné comme milieu de terrain central, l’international allemand a vu son impact diminuer, une situation qui avait déjà suscité les réserves de Julian Nagelsmann quant à son utilisation lors de la Coupe du monde.

Lors de la victoire 3-1 contre Brighton & Hove Albion samedi dernier, il n’a même pas été aligné, ravivant les rumeurs, depuis plusieurs semaines déjà, d’un départ prématuré de Newcastle.

Dans un article duTelegraph au ton pour le moins étrange, un proche de Howe a qualifié Woltemade de « mauvais achat » dont Newcastle devrait se séparer au plus vite. Selon cette analyse sans concession, l’international serait trop lent, ne serait pas un véritable buteur, ne maîtriserait pas le contrôle du ballon, ne représenterait aucun danger à distance et ne se battrait pas systématiquement dans les duels aériens.