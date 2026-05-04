Selon The Athletic, Howe devrait rester l’entraîneur des Magpies au moins jusqu’à l’issue de l’été.
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Décision surprenante chez Newcastle United : de nouvelles complications pour Nick Woltemade ?
Selon ces informations, des discussions approfondies se sont tenues cette semaine au sein du club, en présence d’une délégation de 25 représentants du Fonds public d’investissement saoudien (PIF), actionnaire majoritaire de Newcastle.
Il aurait été convenu que l’entraîneur de 48 ans resterait sur le banc la saison prochaine, sauf coup de théâtre d’ici la fin de l’exercice en cours.
Arrivé en novembre 2021, Howe a conduit les Magpies en Ligue des champions en 2023-2024 et 2025-2026, mais la saison actuelle, malgré des investissements importants, est décevante : à trois journées de la fin, le club pointe à la 13e place de la Premier League et devrait manquer les compétitions européennes.
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Nick Woltemade quittera-t-il Newcastle United cet été ?
La confirmation de Howe à son poste pourrait avoir des répercussions sur l’avenir de Nick Woltemade à Newcastle. L’attaquant international allemand, arrivé l’été dernier en provenance du VfB Stuttgart pour 75 millions d’euros, est devenu ces dernières semaines une option secondaire sous les ordres du technicien de 48 ans.
Après un début de saison prometteur (quatre buts en cinq matchs de Premier League), l’attaquant traverse désormais une crise de confiance. Son dernier but en championnat remonte à fin décembre, contre Chelsea, et il a depuis perdu sa place dans le onze de départ.
Le nœud du problème réside aussi dans le « nouveau » rôle que Howe lui a confié en cours de saison : aligné comme milieu de terrain central, l’international allemand a vu son impact diminuer, une situation qui avait déjà suscité les réserves de Julian Nagelsmann quant à son utilisation lors de la Coupe du monde.
Lors de la victoire 3-1 contre Brighton & Hove Albion samedi dernier, il n’a même pas été aligné, ravivant les rumeurs, depuis plusieurs semaines déjà, d’un départ prématuré de Newcastle.
Dans un article duTelegraph au ton pour le moins étrange, un proche de Howe a qualifié Woltemade de « mauvais achat » dont Newcastle devrait se séparer au plus vite. Selon cette analyse sans concession, l’international serait trop lent, ne serait pas un véritable buteur, ne maîtriserait pas le contrôle du ballon, ne représenterait aucun danger à distance et ne se battrait pas systématiquement dans les duels aériens.
Les statistiques de Nick Woltemade pour la saison 2025-2026 :
Jeux :
51
Minutes jouées :
3042
Buts :
11
Passes décisives :
5