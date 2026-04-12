Décision définitive : le Real Madrid bloque le transfert de son ancien joueur vers le FC Barcelone

L’avenir de Víctor Muñoz, comme celui de nombreux joueurs issus de « La Fábrica », est soumis à un accord conclu avec le Real Madrid pour une durée de trois saisons ; Sans l’accord du club madrilène, ni lui, ni Nico Paz, ni Jacobo, ni aucun autre élément issu de la cantera ne peut décider unilatéralement de changer de destination. Une règle imposée par les techniciens et les dirigeants merengues depuis cinq ans, qui confie le contrôle total à la direction sportive.

Au sein du Real Madrid, on est convaincu de la validité de l’accord conclu avec Osasuna, tout en affirmant que l’ailier rapide ne jouera pas pour Barcelone.

Selon plusieurs sources, les récents bruits de couloir évoquant un rapprochement avec le club catalan suite au changement d’agence de représentation sont infondés : cette transition était planifiée depuis plusieurs mois et n’a aucun lien avec un éventuel transfert vers le Barça.

Cette décision, prise bien avant l’éventualité d’un transfert, répond à la volonté du joueur de s’entourer de nouveaux conseillers pour préparer sereinement son avenir sportif, sans engagement préalable envers quelconque club.



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