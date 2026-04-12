Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-WC-CLUB-2025-TRAINING-REAL MADRIDAFP
Hussein Hamdy

Traduit par

Décision définitive : le Real Madrid bloque le transfert de son ancien joueur vers le FC Barcelone

Real Madrid
FC Barcelone
Osasuna
LaLiga
V. Munoz
Espagne

Le Real prive le Barça d'un transfert exceptionnel

Le Real Madrid a décidé de bloquer le transfert d’un de ses anciens joueurs vers son rival historique, le FC Barcelone, en activant des clauses contractuelles prévues par la direction madrilène lors de son départ l’été dernier.

Selon le quotidien espagnol AS, Víctor Muñoz est l’une des révélations de la saison : sa convocation en équipe nationale par Luis de la Fuente confirme les performances remarquables du produit de la cantera madrilène sous le maillot d’Osasuna.

  • Maîtrise totale de la transaction

    Le Real Madrid conserve une option prioritaire sur l’avenir de Muñoz, ainsi qu’une clause de rachat et 50 % de ses droits économiques en cas de transfert futur.

    La direction madrilène reste inflexible : elle n’autorisera en aucun cas un éventuel transfert à Barcelone, destination évoquée ces dernières semaines. Le Real n’a pas l’intention de renoncer à son droit de décision sur l’avenir de ce joueur international, formé au Barça en début de carrière.

    • Publicité

  • Une politique inchangée

    L’avenir de Víctor Muñoz, comme celui de nombreux joueurs issus de « La Fábrica », est soumis à un accord conclu avec le Real Madrid pour une durée de trois saisons ; Sans l’accord du club madrilène, ni lui, ni Nico Paz, ni Jacobo, ni aucun autre élément issu de la cantera ne peut décider unilatéralement de changer de destination. Une règle imposée par les techniciens et les dirigeants merengues depuis cinq ans, qui confie le contrôle total à la direction sportive.

    Au sein du Real Madrid, on est convaincu de la validité de l’accord conclu avec Osasuna, tout en affirmant que l’ailier rapide ne jouera pas pour Barcelone.

    Selon plusieurs sources, les récents bruits de couloir évoquant un rapprochement avec le club catalan suite au changement d’agence de représentation sont infondés : cette transition était planifiée depuis plusieurs mois et n’a aucun lien avec un éventuel transfert vers le Barça.

    Cette décision, prise bien avant l’éventualité d’un transfert, répond à la volonté du joueur de s’entourer de nouveaux conseillers pour préparer sereinement son avenir sportif, sans engagement préalable envers quelconque club.

    Lire aussi : « Une trahison légitime » : Barcelone prépare le retour du fils prodigue et veut briser les chaînes du Real Madrid.

  • L’intérêt extérieur

    Des clubs de Premier League et de Serie A se renseignent sur la situation de Muñoz. Son contrat inclut une clause libératoire de 40 millions d’euros, mais le Real Madrid détient une option de rachat pour l’été prochain, valable durant les trois années suivantes, pour 8, 9 ou 10 millions d’euros respectivement.

    Rappelons que le jeune ailier a déjà porté à deux reprises le maillot de l’équipe nationale espagnole et nourrit l’ambition de participer à la Coupe du monde. Cette saison, il a disputé l’intégralité des matchs de Liga, inscrivant 5 buts et délivrant 3 passes décisives.