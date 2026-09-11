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imago-sport-1082872480.jpgCrystal Pix
Alvino Hanafi

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Débuts parfaits pour Patrick ! Dorgu signe une passe décisive et un clean sheet pour ses débuts de rêve en Ligue des champions

Manchester United
Ligue des Champions
P. Dorgu

Patrick Dorgu a salué une « sensation incroyable » après avoir délivré une passe décisive et gardé sa cage inviolée pour ses débuts en Ligue des champions lors de la victoire 4-0 de Manchester United contre Sabah. Le jeune défenseur a remplacé Luke Shaw et a aidé United à signer son premier clean sheet de la saison.

  • Dorgu saisit sa chance pour ses débuts européens

    Patrick Dorgu a vécu des débuts mémorables en Ligue des champions de l’UEFA, alors que Manchester United a balayé l’équipe azerbaïdjanaise de Sabah 4-0 à Old Trafford. Aligné au poste d’arrière gauche à la place de Luke Shaw, laissé au repos, le jeune latéral a livré une prestation aboutie dans les deux phases de jeu.

    Dorgu a eu un impact immédiat en offrant à Matheus Cunha le but de l’ouverture du score grâce à un centre précis au premier poteau.

    D’autres réalisations de Bruno Fernandes, Benjamin Sesko et Lisandro Martinez ont parachevé un succès sans histoire pour Manchester United.

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    Le latéral savoure l’ambiance électrique d’Old Trafford

    S’exprimant auprès de MUTV après le coup de sifflet final, Dorgu a fait part de sa gratitude pour l’opportunité de disputer le plus haut niveau du football européen. Le défenseur danois a salué l’atmosphère électrique à Old Trafford pour son premier match de Ligue des champions.

    Il a mis en avant à la fois sa contribution personnelle et la performance collective de l’équipe de Michael Carrick.

    « C’est ma première apparition en Ligue des champions, donc c’est une sensation incroyable, a déclaré Dorgu. L’ambiance était incroyable. Je suis simplement reconnaissant d’avoir l’opportunité de jouer dans cette compétition, je suis vraiment content de ma performance et de celle de l’équipe également. »


  • Le match sans encaisser de but apporte un boost moral en défense

    Au-delà de sa contribution offensive, Dorgu a affiché une immense satisfaction après avoir aidé United à signer son premier clean sheet de la saison 2026-2027. Après avoir encaissé des buts lors de ses dernières sorties nationales, ne pas en concéder face à Sabah a constitué une étape importante pour la défense.

    Le défenseur a souligné que ce clean sheet apporte énormément d’encouragement à Senne Lammens, le gardien, ainsi qu’à l’ensemble du secteur défensif.

    « C’était vraiment important de prendre les trois points, ainsi que de garder notre cage inviolée, parce que nous avons encaissé beaucoup de buts ces derniers temps, a expliqué Dorgu. Cela donne de la confiance à toute la défense et à Senne dans les buts. »


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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Le jeune est prêt pour le test du derby de Manchester

    Cette victoire décisive offre à United une dynamique idéale avant le derby de Manchester à fort enjeu de dimanche contre le leader de la Premier League, Manchester City. Dorgu estime que le match sans encaisser de but contre Sabah sera bénéfique à l'effectif alors qu'il se prépare à des défis plus relevés à venir.

    Le jeune joueur espère s'appuyer sur son impressionnante sortie européenne alors que la concurrence pour les places s'intensifie.

    « Cela nous donne de la confiance non seulement avant le derby de ce week-end, mais aussi pour les matches à venir », a conclu Dorgu.

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