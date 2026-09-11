Patrick Dorgu a vécu des débuts mémorables en Ligue des champions de l’UEFA, alors que Manchester United a balayé l’équipe azerbaïdjanaise de Sabah 4-0 à Old Trafford. Aligné au poste d’arrière gauche à la place de Luke Shaw, laissé au repos, le jeune latéral a livré une prestation aboutie dans les deux phases de jeu.

Dorgu a eu un impact immédiat en offrant à Matheus Cunha le but de l’ouverture du score grâce à un centre précis au premier poteau.

D’autres réalisations de Bruno Fernandes, Benjamin Sesko et Lisandro Martinez ont parachevé un succès sans histoire pour Manchester United.