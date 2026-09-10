Débuts de rêve pour Côme : l’équipe de Cesc Fabregas écrase le RB Leipzig pour annoncer son arrivée sur la scène de la Ligue des champions

Alors qu’une grande partie des discussions d’avant-match se concentrait sur le génie créatif de Nico Paz, ce sont d’autres stars qui ont volé la vedette lors de cette soirée historique. Paz, bien qu’il ne soit pas encore à 100 % de sa forme physique, a tout de même réussi à afficher toute sa classe en délivrant deux passes décisives cruciales, mais la soirée a appartenu à Martin Baturina. Le meneur de jeu croate a inscrit le tout premier but de Como en Ligue des champions sur un pur moment de magie, en profitant d’un astucieux centre en retrait de Tasos Douvikas avant de conclure avec une précision clinique.

Aux côtés de Baturina, Assane Diao a aussi brillé, lui dont la trajectoire de carrière à Como a été faite de hauts et de bas. Après une brillante première saison, suivie d’une période difficile marquée par des blessures l’an dernier, Diao a semblé retrouver jeudi son meilleur niveau, celui qui faisait tant de dégâts. Il a été pratiquement impossible à marquer sur son aile, provoquant sans cesse la défense de Leipzig et la forçant à reculer, avant de couronner sa prestation en expédiant le troisième but de Como à la 54e minute, servi par Paz. Associée à l’activité incessante et au réalisme de Tasos Douvikas, qui a démontré à la fois son instinct de buteur et sa capacité à faire jouer les autres comme un numéro neuf moderne, l’attaque de Como a semblé être l’une des plus redoutables de la compétition. Entré en jeu, Máximo Perrone a donné encore plus d’ampleur au score en reprenant une passe en profondeur de Nico Paz dans le temps additionnel pour porter le score à 4-1.