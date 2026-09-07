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Joan Laporta AFP/Josep Lago

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Début de l'ère du milliard d'euros : le Barça lâche une bombe financière avec le plus gros budget de son histoire

FC Barcelone
LaLiga
Ligue des Champions
Espagne

Le plan des 53 % : comment le Barça va-t-il maîtriser sa masse salariale ?

Le FC Barcelone a dévoilé ses comptes financiers pour la saison 2025-2026, annonçant des revenus d'exploitation records et la présentation d'un budget historique pour la saison 2026-2027 qui sera le plus important de l'histoire du club et du football espagnol.

Le conseil d'administration du club doit présenter les états financiers et le budget de la nouvelle saison en vue d'un vote lors de l'assemblée générale ordinaire, le samedi 19 septembre en cours.


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  • La saison des records, et une perte comptable

    Le Barça a clôturé l'exercice 2025-2026 avec un revenu opérationnel record de 1,06 milliard d'euros, dépassant le chiffre de la saison précédente qui s'élevait à 994 millions d'euros, tout en restant légèrement en deçà du budget prévu de 1,075 milliard d'euros, selon ce qu'a rapporté « Mundo Deportivo ».

    Sur le plan des résultats, le club a réalisé un bénéfice issu des opérations ordinaires de 0,2 million d'euros, mais les postes non ordinaires ont renversé la balance : le club a enregistré une perte de 14 millions d'euros avant impôts, portant la perte nette, après l'ajout de l'impôt sur les sociétés de 4 millions d'euros, à 18 millions d'euros.

    Le club a précisé que cette perte aurait pu être évitée et le résultat rendu positif si la vente d'un joueur avait été finalisée avant le 30 juin 2026.

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  • Détails des pertes exceptionnelles : la PSL et Barça Productions

    Le communiqué a attribué les détails de ces postes exceptionnels à deux facteurs principaux :

    Premièrement : la création de licences de sièges personnels (PSL) pour les sièges VIP du stade Spotify Camp Nou, d'une valeur actualisée de 9,5 millions d'euros, via les sociétés New Era Visionary Group et Fortra Advisers.

    Deuxièmement : la dépréciation de la société « Societat Barça Produccions », un montant de 23 millions d'euros ayant été enregistré comme charges exceptionnelles avant impôts, portant la valeur totale de la dépréciation à 116 millions d'euros.

    Le club conserve actuellement une part estimée à 73 millions d'euros, sa proportion globale passant de 53,4 % à 63,14 % en contrepartie de l'annulation de la dette et de l'établissement d'un nouvel échéancier de remboursement pour la part restante de l'un des partenaires.

  • Sponsoring et licences : le véritable moteur de la relance

    Du côté positif, les revenus commerciaux du club ont continué de battre des records.

    Les revenus liés aux sponsors ont atteint 265 millions d'euros, soit une hausse de 5 millions par rapport à l'an dernier, un record historique pour le club, tandis que la société « Barça Licensing & Merchandising » (BLM) a généré des revenus de 208 millions d'euros, soit une augmentation considérable de 40 millions d'euros par rapport à la saison 2024-2025.

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  • Budget 2026-2027 : le pari sur le nouveau Camp Nou

    La grande surprise concernait le budget de la prochaine saison 2026-2027, que le club a établi sur l'hypothèse d'une organisation de tous les matchs de la saison au stade Spotify Camp Nou à pleine capacité, avec la prévision d'une extension supplémentaire de la capacité au cours du premier semestre 2027.

    Le club prévoit que les revenus d'exploitation atteignent un chiffre historique et inédit de 1,195 milliard d'euros, avec un bénéfice d'un million d'euros issu des opérations ordinaires, et un autre million d'euros comme revenu net final, le club ne prévoyant aucune opération exceptionnelle.

  • Les salaires sous contrôle : seulement 53 %

    Dans un message rassurant destiné aux membres du club et à la Ligue, le Barça a affirmé que les coûts sportifs (salaires + amortissements) resteraient dans une fourchette sûre.

    Sur un budget total de 1,195 milliard, la masse salariale s'élèvera à 636 millions d'euros, soit l'équivalent de seulement 53 % des recettes, un taux proche des 54 % enregistrés la saison dernière (571 millions d'euros).

    Cette hausse des recettes globales permettra au club de couvrir les augmentations attendues des salaires des joueurs cadres après le renouvellement de leurs contrats, ainsi que de renforcer d'autres sections comme l'équipe de basket-ball, faisant officiellement entrer le Barça dans l'ère du milliard et quart de milliard d'euros, depuis le cœur du nouveau Camp Nou.

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