Le FC Barcelone a dévoilé ses comptes financiers pour la saison 2025-2026, annonçant des revenus d'exploitation records et la présentation d'un budget historique pour la saison 2026-2027 qui sera le plus important de l'histoire du club et du football espagnol.
Le conseil d'administration du club doit présenter les états financiers et le budget de la nouvelle saison en vue d'un vote lors de l'assemblée générale ordinaire, le samedi 19 septembre en cours.
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