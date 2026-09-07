Le Barça a clôturé l'exercice 2025-2026 avec un revenu opérationnel record de 1,06 milliard d'euros, dépassant le chiffre de la saison précédente qui s'élevait à 994 millions d'euros, tout en restant légèrement en deçà du budget prévu de 1,075 milliard d'euros, selon ce qu'a rapporté « Mundo Deportivo ».

Sur le plan des résultats, le club a réalisé un bénéfice issu des opérations ordinaires de 0,2 million d'euros, mais les postes non ordinaires ont renversé la balance : le club a enregistré une perte de 14 millions d'euros avant impôts, portant la perte nette, après l'ajout de l'impôt sur les sociétés de 4 millions d'euros, à 18 millions d'euros.

Le club a précisé que cette perte aurait pu être évitée et le résultat rendu positif si la vente d'un joueur avait été finalisée avant le 30 juin 2026.