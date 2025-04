De Zerbi boycotté, la fin de saison difficile de l’OM a bien une raison

C. Mbemba

Marseille vs Toulouse

L’OM s’effondre à l’approche du sprint final : blessures, mercato raté et défense décimée, De Zerbi en paie le prix fort.

Alors que l’Olympique de Marseille espérait entamer le printemps en force, la réalité est tout autre. L’équipe phocéenne enchaîne les revers, et le match face à Toulouse, prévu ce dimanche à 20h45, s’annonce déjà crucial. Avec quatre défaites lors de ses cinq dernières sorties, le club phocéen glisse au classement et compromet sa place sur le podium. Et comme souvent cette saison, Roberto De Zerbi doit composer avec une défense décimée, illustrant les ratés du mercato hivernal.