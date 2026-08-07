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De Manchester à Al-Nassr : Ronaldo a-t-il donné raison à Ten Hag quatre ans plus tard ?

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C. Ronaldo
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E. ten Hag
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La star portugaise absente du « Mondial » depuis plus d'un mois

Il y a environ quatre ans jour pour jour débutait la plus grande crise de la carrière de la star portugaise Cristiano Ronaldo, une crise qui s'est soldée par ses adieux à tous les championnats européens et par son transfert au championnat saoudien avec son club actuel, Al-Nassr.

Et après ces quatre années, les contours de cette crise réapparaissent, mais cette fois avec le club d'Al-Nassr lui-même.

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  • Un mois après le Mondial : où est Ronaldo ?

    Le 6 juillet dernier, la sélection du Portugal a fait ses adieux à la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dès les huitièmes de finale, après sa défaite face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro.

    Tout le monde s'attendait à voir Cristiano Ronaldo reprendre les entraînements d'Al-Nassr à l'issue du délai légal de 21 jours, soit le 27 du mois dernier, mais cela ne s'est pas produit. Il n'a d'ailleurs même pas rejoint le stage à l'étranger, au Portugal.

    De retour à Riyad, Ronaldo a prolongé son absence, manquant ainsi la totalité des entraînements de l'équipe dans les trois villes où le club a établi ses stages, que ce soit dans la capitale saoudienne, à Abha ou à Lisbonne, sur une durée de 32 jours entiers.

    Cela intervient à une seule semaine du début de la nouvelle saison, précisément le 15 août en cours, lorsqu'Al-Nassr affrontera Al-Fateh lors de la première journée de la Saudi Pro League.

    L'absence persistante de Ronaldo a suscité une vague de colère parmi les supporters d'Al-Nassr, dans un climat de silence de la part de la direction du club, ainsi que du staff technique dirigé par l'Australien Ange Postecoglou, sans qu'aucune date de retour n'ait été fixée.

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  • Le scénario de Manchester se répète quatre ans plus tard : ten Hag avait-il raison ?

    Ce scénario est exactement ce qui s'est produit il y a 4 ans, plus précisément en 2022, lorsque Ronaldo avait manqué le stage de son ancien club Manchester United avant le début de la nouvelle saison, pendant une durée qui avait également dépassé le mois, sans avoir la moindre participation internationale avec la sélection du Portugal.

    Le club anglais avait entamé son stage à cette époque le 27 juin, avant que les joueurs internationaux ne rejoignent le groupe le 4 juillet, sans que la star portugaise n'en fasse partie.

    Ronaldo n'était pas revenu au bout de deux jours ou de deux semaines, mais un mois complet après le début du stage, s'excusant en raison d'une bronchite dont souffrait sa fille, qui avait nécessité son hospitalisation pendant une semaine.

    Le plus étrange, c'est que lorsque Ronaldo était revenu, le 26 juillet, ce n'était pas pour participer aux entraînements, mais pour discuter avec le club de la question de son départ, afin de rejoindre une équipe disputant la Ligue des champions, à laquelle Manchester United n'était pas qualifié.

    La star portugaise n'a pris part aux entraînements de Manchester United que le 30 juillet 2022, et ce après avoir manqué le stage de préparation en Thaïlande et en Australie, ce qui a affecté ses apparitions durant la saison.

    En conséquence, le Néerlandais Erik ten Hag, entraîneur de Manchester United à cette époque, a décidé de ne pas faire de Ronaldo un titulaire, au motif qu'il manquait de la condition physique nécessaire en raison de son absence au stage de préparation.

    À cause de cette décision, de nombreux problèmes sont apparus entre les deux parties, jusqu'à ce que Ronaldo se lâche avec ses déclarations incendiaires contre ten Hag, affirmant qu'il ne le respectait pas, lors d'un entretien avec le journaliste Piers Morgan, en novembre de la même année.

    Après cet entretien au cours duquel Ronaldo avait attaqué tout le monde, Manchester United a annoncé la résiliation de son contrat avec la star portugaise, qui a ensuite rejoint Al-Nassr sous la forme d'un transfert libre, à l'hiver 2023, et il évolue toujours avec l'équipe à ce jour.

  • Euro 2024 : une crise similaire

    Durant cette période, Al-Nassr a disputé un camp de préparation lors de 4 saisons, la dernière étant la saison actuelle, dont Ronaldo est absent depuis plus d'un mois.

    Toutefois, ce retard actuel n'était pas le seul, puisqu'il s'était déjà reproduit en 2024, après que Ronaldo eut terminé sa participation avec la sélection du Portugal au Championnat d'Europe des nations « Euro 2024 ».

    À cette époque, le club d'Al-Nassr avait accordé des vacances à ses joueurs internationaux ayant participé au tournoi européen, ainsi qu'à la Copa América, pour une durée de 3 semaines à compter de la date de leur dernier match dans ces deux compétitions.

    Et bien que la sélection du Portugal ait fait ses adieux au tournoi dès les quarts de finale face à la France, le 5 juillet 2024, Ronaldo n'a rejoint le camp d'Al-Nassr que le 2 août de la même année, soit près d'un mois plus tard également.

    Cependant, les choses s'étaient déroulées normalement à ce moment-là, d'autant qu'il était revenu 12 jours avant les premiers matchs de l'équipe cette saison-là, face à Al-Taawoun, en demi-finale de la Supercoupe, le 14 du même mois.

    Ronaldo avait réussi à se mettre en condition durant cette période, et il avait même inscrit l'un des deux buts de la victoire contre Al-Taawoun, en plus de délivrer une passe décisive pour l'autre. Mais cela ne sera pas possible cette fois-ci, alors qu'il ne reste plus qu'une semaine avant le début de la saison.

    Certaines spéculations laissent entendre que la « fusée de Madère » sera absente lors des deux premiers matchs d'Al-Nassr de la nouvelle saison, contre Al-Fateh lors de la première journée de la Roshn League, et Al-Diriyah au tour des 32es de finale de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées.

    Cette absence, si elle se confirme, représenterait une crise majeure pour Al-Nassr, d'autant que le club n'a pas pu renforcer ses rangs avec le moindre joueur lors du mercato estival actuel, en raison de la crise financière qu'il traverse.

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