De Manchester à Al-Nassr : Ronaldo a-t-il donné raison à Ten Hag quatre ans plus tard ?

Ce scénario est exactement ce qui s'est produit il y a 4 ans, plus précisément en 2022, lorsque Ronaldo avait manqué le stage de son ancien club Manchester United avant le début de la nouvelle saison, pendant une durée qui avait également dépassé le mois, sans avoir la moindre participation internationale avec la sélection du Portugal.

Le club anglais avait entamé son stage à cette époque le 27 juin, avant que les joueurs internationaux ne rejoignent le groupe le 4 juillet, sans que la star portugaise n'en fasse partie.

Ronaldo n'était pas revenu au bout de deux jours ou de deux semaines, mais un mois complet après le début du stage, s'excusant en raison d'une bronchite dont souffrait sa fille, qui avait nécessité son hospitalisation pendant une semaine.

Le plus étrange, c'est que lorsque Ronaldo était revenu, le 26 juillet, ce n'était pas pour participer aux entraînements, mais pour discuter avec le club de la question de son départ, afin de rejoindre une équipe disputant la Ligue des champions, à laquelle Manchester United n'était pas qualifié.

La star portugaise n'a pris part aux entraînements de Manchester United que le 30 juillet 2022, et ce après avoir manqué le stage de préparation en Thaïlande et en Australie, ce qui a affecté ses apparitions durant la saison.

En conséquence, le Néerlandais Erik ten Hag, entraîneur de Manchester United à cette époque, a décidé de ne pas faire de Ronaldo un titulaire, au motif qu'il manquait de la condition physique nécessaire en raison de son absence au stage de préparation.

À cause de cette décision, de nombreux problèmes sont apparus entre les deux parties, jusqu'à ce que Ronaldo se lâche avec ses déclarations incendiaires contre ten Hag, affirmant qu'il ne le respectait pas, lors d'un entretien avec le journaliste Piers Morgan, en novembre de la même année.

Après cet entretien au cours duquel Ronaldo avait attaqué tout le monde, Manchester United a annoncé la résiliation de son contrat avec la star portugaise, qui a ensuite rejoint Al-Nassr sous la forme d'un transfert libre, à l'hiver 2023, et il évolue toujours avec l'équipe à ce jour.