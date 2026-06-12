Aurelio De Laurentiisperd patience : le Milan AC ne libère pas Massimiliano Allegri, et le Napoli ne peut toujours pas officialiser son nouvel entraîneur. Le président napolitain envisage donc de contacter Zlatan Ibrahimovic pour débloquer la situation. Selon Il Mattino, il pourrait même le rencontrer en personne aux États-Unis, où les deux hommes assistent à la Coupe du monde. Ces derniers jours, De Laurentiis a déjà échangé avec son homologue rossonero Paolo Scaroni, qui l’a rassuré en affirmant qu’il s’agissait simplement d’une question de temps.
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De Laurentiis souhaite rencontrer Ibrahimovic afin de libérer Allegri
Selon Sportmediaset, les avocats d’Allegri multiplient e-mails et appels pour négocier la libération de l’entraîneur livournais avant la fin du mois. Toutefois, le Milan semblerait vouloir d’abord recruter un nouvel entraîneur, un directeur sportif et finaliser son staff technique avant d’entamer toute discussion sur les modalités de départ de l’ancien technicien.
Parallèlement, la relation entre Aurelio De Laurentiis et Zlatan Ibrahimović reste excellente ; elle s’est même traduite par une apparition de l’attaquant suédois sur le tournage de « Vita da Carlo », série dédiée à Carlo Verdone et produite par le président napolitain, qui a salué « un géant déjà grand acteur ».