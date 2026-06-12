De Laurentiis souhaite rencontrer Ibrahimovic afin de libérer Allegri

Selon Sportmediaset, les avocats d’Allegri multiplient e-mails et appels pour négocier la libération de l’entraîneur livournais avant la fin du mois. Toutefois, le Milan semblerait vouloir d’abord recruter un nouvel entraîneur, un directeur sportif et finaliser son staff technique avant d’entamer toute discussion sur les modalités de départ de l’ancien technicien.





Parallèlement, la relation entre Aurelio De Laurentiis et Zlatan Ibrahimović reste excellente ; elle s’est même traduite par une apparition de l’attaquant suédois sur le tournage de « Vita da Carlo », série dédiée à Carlo Verdone et produite par le président napolitain, qui a salué « un géant déjà grand acteur ».







