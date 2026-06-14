De la 8e à la 6e minute, Bouadi a ébloui les observateurs avec une explosion de talent étincelante

Ayub Bouadi, la star de l’équipe nationale marocaine, a attiré tous les regards lors de la rencontre face au Brésil, comptant pour la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, qui s’est conclue sur le score de 1-1.

Bouadi, qui a récemment opté pour le Maroc plutôt que la France, a récolté les félicitations de plusieurs stars et légendes du football.

Le quotidien espagnol Marca a même publié un article pour souligner ce basculement de l’attention du maillot n°8, porté par Azzedine Ounahi, vers le n°6 endossé par Bouadi.

Après l’élimination de l’Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, Luis Enrique avait déclaré : « Le numéro 8 m’a agréablement surpris, je ne me souviens plus de son nom pour l’instant, je m’en excuse. Mon Dieu ! D’où vient ce garçon ? Il joue de manière formidable. »

Il a ajouté : « Achraf Hakimi et Ziyech sont connus de tous, nous connaissons bien Youssef En-Nesyri et Amrabat… Mais ce jeune n’a pas arrêté de courir. Nous en avons parlé au sein du staff technique. Il est incroyable. »

En réalité, le sélectionneur espagnol faisait référence à Ezzedine Ounahi, le porteur du numéro 8.