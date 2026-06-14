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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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De la 8e à la 6e minute, Bouadi a ébloui les observateurs avec une explosion de talent étincelante

FEATURES
Coupe du monde
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
A. Bouaddi
A. Ounahi
Brésil
Maroc
É.-U.

Ayub Bouadi, la star de l’équipe nationale marocaine, a attiré tous les regards lors de la rencontre face au Brésil, comptant pour la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, qui s’est conclue sur le score de 1-1.

Bouadi, qui a récemment opté pour le Maroc plutôt que la France, a récolté les félicitations de plusieurs stars et légendes du football.

Le quotidien espagnol Marca a même publié un article pour souligner ce basculement de l’attention du maillot n°8, porté par Azzedine Ounahi, vers le n°6 endossé par Bouadi.

Après l’élimination de l’Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, Luis Enrique avait déclaré : « Le numéro 8 m’a agréablement surpris, je ne me souviens plus de son nom pour l’instant, je m’en excuse. Mon Dieu ! D’où vient ce garçon ? Il joue de manière formidable. »

Il a ajouté : « Achraf Hakimi et Ziyech sont connus de tous, nous connaissons bien Youssef En-Nesyri et Amrabat… Mais ce jeune n’a pas arrêté de courir. Nous en avons parlé au sein du staff technique. Il est incroyable. »

En réalité, le sélectionneur espagnol faisait référence à Ezzedine Ounahi, le porteur du numéro 8.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lors du match nul entre le Maroc et le Brésil en 2026, les projecteurs se sont détournés du numéro 8 marocain pour se braquer sur le numéro 6, Ayub Bouadi.

    La star brésilienne Romario, reprenant presque les mots de Luis Enrique, a déclaré : « Ce garçon, Bouadi, m'a beaucoup impressionné. Comme il joue bien, ce jeune homme ! Il n'a que 18 ans, mais il a un grand talent pour le football. »

    Il a ajouté : « Il était partout sur le terrain, se déplaçant, créant des occasions et interceptant des ballons. S’il continue ainsi, il ira très loin. »

    « Bouadi m’a beaucoup surpris. Comme il joue bien ! Il était partout sur le terrain, se déplaçait, créait des occasions et déjouait le jeu adverse. S’il continue ainsi, il ira loin », a-t-il ajouté.

    Pour sa première Coupe du monde, et seulement sa troisième sélection, le jeune Atlas semblait en effet partout sur la pelouse.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Lors du match Maroc-Brésil, Ayub Bouadi a été le joueur le plus actif sur le terrain, couvrant 11,87 km durant la rencontre.

    Le milieu de terrain du Lille OSC est également celui qui a touché le plus de ballons (86 fois), réussi le plus de passes (60) et réalisé le plus de courses balle au pied (23).

    Il pointe également au deuxième rang des tacles au sol réussis (9) et des dribbles réussis (3), et totalise par ailleurs 6 interceptions et 9 ballons récupérés.

    La performance de Bouaadi n’a pas surpris Olivier Létang, président du LOSC.

    Avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde, alors qu’il assistait au match d’ouverture des Lions de l’Atlas, le président du LOSC avait prévenu : « S’il y a une offre exceptionnelle, on réfléchira. Mais non, 50 millions d’euros, ce n’est pas assez. »

    Ainsi, la sélection marocaine est passée de l’admiration pour le numéro 8 de la Coupe du monde 2022 à celle pour le numéro 6 de la Coupe du monde 2026. 

    En 2023, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des compétitions européennes, honorant sa première sortie en Ligue Europa Conférence à seulement 16 ans et 3 jours. Il s’est aussi distingué en Ligue des champions 2024-2025 lors de la victoire 1-0 contre le Real Madrid.

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