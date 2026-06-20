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US-FBL-WC-2026-FANSAFP
Karim Malim

Traduit par

De l’euphorie du Qatar aux déconvenues des États-Unis, la Coupe du monde entre dans l’ère des distances impossibles

FEATURES
Bosnie-Herzégovine vs Qatar
Bosnie-Herzégovine
Qatar
Coupe du monde
Maroc vs Haïti
Maroc
Haïti
Nouvelle-Zélande vs Égypte
Nouvelle-Zélande
Égypte
France vs Irak
France
Irak
Jordanie vs Algérie
Jordanie
Algérie
Tunisie vs Japon
Tunisie
Japon
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Bosnie-Herzégovine
Qatar
É.-U.
Maroc
Haïti
Nouvelle-Zélande
Égypte
Canada
France
Irak
Jordanie
Algérie
Tunisie
Japon
Mexique
Espagne
Arabie saoudite

L'autre facette de la plus grande Coupe du monde de l'histoire

Les États-Unis, le Canada et le Mexique accueillent la plus grande édition de l’histoire de la Coupe du monde, un tournoi promis à battre tous les records en matière de nombre de matchs, de fréquentation et de couverture géographique.

Mais derrière ces tribunes pleines à craquer et cette ambiance festive et bruyante, se profile un autre enjeu, tout aussi important que la compétition sur le terrain : les distances considérables qui séparent les villes, les stades et les centres d’entraînement.

En 2022, le Qatar avait proposé l’une des éditions les plus compactes et les plus faciles à parcourir ; en 2026, le tournoi s’étendra sur un continent entier, transformant parfois le simple trajet jusqu’au stade en un défi presque aussi ardu que la rencontre elle-même.

  • Qatar-World-Cup-2022AFP

    D’une Coupe du monde condensée à un tournoi transcontinental

    Lors de la Coupe du monde au Qatar il y a quatre ans, les déplacements se sont révélés particulièrement aisés. Les supporters ont ainsi pu assister à plusieurs rencontres par jour grâce à la proximité des stades : la distance maximale entre deux sites n’excédait pas 71 kilomètres, certains étant même situés dans une même zone urbaine, à quelques kilomètres seulement l’un de l’autre.

    En revanche, pour la Coupe du monde 2026, la donne est tout autre : la distance entre Miami, à l’extrême sud-est des États-Unis, et Vancouver, au Canada, à l’extrême nord-ouest, dépasse 5 500 kilomètres. Un tel trajet exige plus de 51 heures de route ou environ six heures de vol en avion, les liaisons directes étant peu nombreuses.

    Cette comparaison souligne l’écart abyssal entre l’organisation d’un tournoi dans un petit pays et celui d’un événement réparti sur trois nations couvrant l’ensemble du continent nord-américain, rappelle le journal espagnol Marca.

    • Publicité
  • QATAR-DAILY LIFEAFP

    Une géographie gigantesque qui impose une nouvelle réalité

    Cela peut paraître évident au vu de la superficie des États-Unis, du Canada et du Mexique, mais le vrai défi ne réside pas seulement dans les distances entre les villes hôtes : il se pose aussi à l’intérieur de ces métropoles.

    Dans de nombreuses villes américaines, le tissu urbain diffère radicalement de ce que les supporters européens connaissent, ou de ce qu’ils ont vu au Qatar : des agglomérations vastes et peu denses où la voiture est presque une nécessité quotidienne, et où la marche reste très limitée.

    Les supporters doivent donc souvent passer de longues heures dans les transports pour relier hôtels, fan zones, centres d’entraînement et stades, même au sein d’une même ville.

  • World Cup Fans In Miami Gather To Watch MatchesGetty Images News

    Miami… un exemple frappant des défis à relever

    À Miami, les supporters doivent relever un défi logistique majeur durant la compétition.

    Le célèbre quartier de South Beach, situé tout au sud, est à environ 140 kilomètres de Palm Beach, où le Portugal a installé son camp de base et son centre d’entraînement. Entre le stade Hard Rock et le centre d’entraînement de Palm Beach Gardens, le trajet dure plus d’une heure en conditions normales de circulation.

    Ajoutons à cela les 30 km qui séparent l’hôtel Hard Rock de l’espace fans principal, aménagé dans le parc Bayfront, en plein centre-ville.

    Si l’ambiance festive, alimentée par l’arrivée de milliers de supporters de toutes nationalités, est bien présente à Miami, l’étendue de l’agglomération disperse cette effervescence sur un vaste territoire, atténuant la sensation de foule habituellement associée aux Coupes du monde.

  • US-FBL-WC-2026-FANSAFP

    La priorité reste la voiture, et les autres solutions demeurent limitées.

    De nombreux habitants, chauffeurs de taxi et utilisateurs de services de mobilité intelligente s’accordent à dire qu’avoir une voiture est presque indispensable pour se déplacer aisément dans les villes américaines.

    De nombreux stades de grande capacité sont en effet implantés en périphérie ou dans des secteurs peu desservis par les transports en commun, rendant l’accès piéton ou collectif complexe.

    Plusieurs observateurs soulignent que cette configuration urbaine diffère radicalement de celle des villes européennes, où les stades sont souvent intégrés au tissu urbain et peuvent être rejoints en train ou à pied par les supporters.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Miami StadiumGetty Images Sport

    Le stade Hard Rock illustre parfaitement les complexités liées à l’accessibilité.

    Le Hard Rock Stadium de Miami illustre parfaitement ce problème.

    Il est quasiment impossible d’y accéder à pied : les forces de l’ordre l’interdisent même dans certains quartiers voisins. Les voies d’accès, optimisées pour la circulation automobile, ne comportent sur de longs tronçons aucun trottoir digne de ce nom.

    Des navettes dédiées aux supporters sont donc mises en place, mais elles déposent les fans à plusieurs minutes de marche de l’entrée, obligeant chacun à terminer le parcours à pied.

    Avec des dizaines de milliers de spectateurs, les opérations d’entrée et de sortie représentent donc un défi logistique majeur, surtout lorsque les supporters arrivent en retard. Il n’est pas rare que des matchs voient encore un afflux important de spectateurs après le coup d’envoi, en raison de la forte affluence aux entrées.

  • Mexico City Prepares To Host FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Houston présente un visage différent

    En revanche, l’expérience vécue à Houston s’avère plus fluide.

    Situé au sud de la ville, à une douzaine de kilomètres du centre, l’enceinte bénéficie d’un réseau routier performant qui facilite grandement l’accès des supporters, offrant une fluidité supérieure à celle de nombreux autres stades.

    De nombreux parkings sont disponibles à proximité immédiate, mais il faut compter jusqu’à 125 dollars pour stationner dans les emplacements agréés les plus proches.

  • US-FBL-WC-2026-FANSAFP

    Un test sans précédent pour les supporters

    La Coupe du monde 2026 s’annonce d’ores et déjà comme un tournant majeur dans l’histoire du football. Que ce soit par le nombre record d’équipes participantes, l’affluence prévue ou l’immensité du territoire accueillant les rencontres, l’événement marquera les esprits.

    Pourtant, cette édition pose un défi inédit aux supporters, peu habitués à de telles distances depuis les dernières Coupes du monde. Alors qu’au Qatar les déplacements d’un stade à l’autre ne prenaient que quelques minutes ou heures, il leur faudra désormais prévoir des vols longs-courriers, une organisation sans faille et un budget plus conséquent.

    Alors que les stades se préparent à accueillir des millions de supporters, la caractéristique la plus marquante de cette Coupe du monde nord-américaine reste donc l’immensité des distances, un tournoi qui mettra à l’épreuve non seulement la passion des supporters pour le football, mais aussi leur capacité à parcourir des milliers de kilomètres pour suivre le sport le plus populaire au monde.