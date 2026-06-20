Les États-Unis, le Canada et le Mexique accueillent la plus grande édition de l’histoire de la Coupe du monde, un tournoi promis à battre tous les records en matière de nombre de matchs, de fréquentation et de couverture géographique.

Mais derrière ces tribunes pleines à craquer et cette ambiance festive et bruyante, se profile un autre enjeu, tout aussi important que la compétition sur le terrain : les distances considérables qui séparent les villes, les stades et les centres d’entraînement.

En 2022, le Qatar avait proposé l’une des éditions les plus compactes et les plus faciles à parcourir ; en 2026, le tournoi s’étendra sur un continent entier, transformant parfois le simple trajet jusqu’au stade en un défi presque aussi ardu que la rencontre elle-même.