Il ne s'agit plus d'une simple affaire interne à l'Espagne lorsqu'on évoque la crise financière du Barça : le sujet est devenu un thème de premier plan pour les plus grands journaux du monde, notamment en ce qui concerne la gestion, par le président du club catalan Joan Laporta, des projets de l'institution.

Cette fois, c'est le journal « The Athletic » qui a ouvert les dossiers du club catalan, révélant un paradoxe économique qui ne peut se produire qu'au Camp Nou : comment un club qui génère un milliard d'euros peut-il perdre de l'argent ?

En s'appuyant sur les données financières officielles de la saison 2025/2026, l'analyse américaine dresse un tableau saisissant de l'avenir financier des Blaugrana.

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