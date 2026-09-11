Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
خوان لابورتاAFP

Traduit par

De l'affaire Gordon au projet d'« avaler Barcelone » : les calculs de Laporta déclenchent la polémique en Amérique

FEATURES
FC Barcelone
LaLiga
Ligue des Champions
A. Gordon
Espagne
Angleterre

Il emprunte pour payer le transfert d'un joueur

Il ne s'agit plus d'une simple affaire interne à l'Espagne lorsqu'on évoque la crise financière du Barça : le sujet est devenu un thème de premier plan pour les plus grands journaux du monde, notamment en ce qui concerne la gestion, par le président du club catalan Joan Laporta, des projets de l'institution. 

Cette fois, c'est le journal « The Athletic » qui a ouvert les dossiers du club catalan, révélant un paradoxe économique qui ne peut se produire qu'au Camp Nou : comment un club qui génère un milliard d'euros peut-il perdre de l'argent ?

En s'appuyant sur les données financières officielles de la saison 2025/2026, l'analyse américaine dresse un tableau saisissant de l'avenir financier des Blaugrana.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »


  • Des bénéfices records, mais une perte au final

    Pour la première fois de son histoire, le Barça a réussi à franchir la barre du milliard d'euros de recettes, atteignant 1,02 milliard d'euros, pour devenir le deuxième club de l'histoire du football à atteindre ce chiffre après son rival, le Real Madrid.

    Malgré cette prouesse commerciale, le club a terminé son exercice financier sur une perte nette de 17,8 millions d'euros après impôts, confirmant que le niveau des dépenses continue d'engloutir tout ce qui entre dans les caisses.

    • Publicité

  • Le cauchemar des deux milliards se rapproche

    Le chiffre le plus surprenant concernait le volume de la dette. Au 30 juin 2026, la dette totale du Barça s'élevait à 1,84 milliard d'euros, contre 1,45 milliard l'année précédente, soit une hausse de 27 % en seulement douze mois.

    Plus grave encore, le chiffre ne s'est pas arrêté là : depuis la clôture de l'exercice financier, le club a émis de nouvelles obligations de dette d'une valeur de 105 millions d'euros sur dix ans, ce qui le place à un pas de la barre des deux milliards d'euros, une barre que « The Athletic » s'attend à voir le club franchir officiellement au cours de la saison 2026/2027.

  • L'Espai Barça : le projet qui engloutit le club

    Le plus grand secret des dettes réside dans le projet « Espai Barça ». Plus de 1,2 milliard d'euros de la dette totale sont directement liés au financement de la rénovation du stade Spotify Camp Nou.

    La direction de Joan Laporta parie sur le fait que le projet générera 250 millions d'euros supplémentaires par an une fois achevé, mais le problème réside dans le calendrier. Les retards de construction ont coûté au club plus de 90 millions d'euros rien qu'en intérêts la saison dernière.

    Le budget révèle que le projet lui-même nécessite encore 300 millions d'euros supplémentaires pour être achevé, tandis que des échéances de remboursement effrayantes attendent le club : 149 millions d'euros lors de la saison 2026/27, 346 millions d'euros en 2027/28 et 366 millions d'euros en 2029/30.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • La affaire Gordon révèle une crise de liquidité

    Le rapport a cité un exemple étrange qui reflète l'ampleur des difficultés, à savoir le transfert d'Anthony Gordon : au lieu de payer 22,3 millions d'euros comme premier versement à Newcastle depuis les caisses du club, le Barça a été contraint d'emprunter auprès d'une banque pour régler cette somme, ce qui a accru le coût du transfert avec les intérêts.

    Le club a expliqué, selon le journal américain, que cela relevait de « la gestion habituelle des liquidités » en raison du retard des recettes du stade.

    La crise se manifeste dans les chiffres à court terme : le Barça est tenu de payer 905 millions d'euros au cours de la saison 2026/27, alors qu'il ne dispose que de 529 millions d'euros d'actifs courants, soit un déficit du fonds de roulement de 376 millions d'euros.

  • La masse salariale explose de nouveau

    La masse salariale est repartie à la hausse, atteignant 573,7 millions d'euros la saison dernière, soit une augmentation de 12 %, et le budget de la saison prochaine prévoit qu'elle atteindra un nouveau record de 648,9 millions d'euros, plaçant le Barça parmi les clubs les plus dépensiers en salaires en Europe.

    Malgré ce tableau sombre, le journal a souligné quelques points positifs, les revenus commerciaux ayant grimpé à 564,1 millions d'euros et les revenus des licences et du marketing à 189,5 millions d'euros, avec le début du retour progressif au Camp Nou et le rétablissement des revenus liés aux VIP.

    Ces données n'indiquent pas que le Barça est au bord de l'effondrement, mais il s'agit d'un club qui traverse de graves difficultés financières et vit un paradoxe sans précédent : jamais il n'a autant gagné qu'aujourd'hui dans son histoire, et jamais il n'a été aussi lourdement endetté qu'aujourd'hui. Son avenir est désormais suspendu à trois clés : finaliser l'Espai Barça au plus vite, augmenter les revenus du nouveau stade et refinancer une montagne de dettes dont les intérêts ont commencé à tout engloutir.

LaLiga
Levante crest
Levante
LEV
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR