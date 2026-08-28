Avec Rafael Leao de plus en plus proche de quitter l’AC Milan et de choisir sa prochaine destination, alors qu’Aston Villa et Galatasaray se disputent le Portugais, le club lombard a déjà commencé à explorer d’autres pistes à la recherche d’un possible successeur. Parmi les profils suivis par l’AC Milan figurerait également Jean-Mattéo Bahoya, meneur de jeu de l’Eintracht Francfort.





Ce n’est un secret pour personne : Ruben Amorim est à la recherche d’un milieu offensif, si possible gaucher, capable d’évoluer entre les lignes et d’apporter de la qualité dans les trente derniers mètres. Bahoya est en revanche un joueur droitier, mais par ses caractéristiques et son positionnement, il peut malgré tout entrer dans les critères définis par l’entraîneur. Selon Footmercato, le Français de 21 ans ferait en effet partie des tout premiers noms sur la liste de l’AC Milan.



