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Jean-Matteo BahoyaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

De France : Milan sur la piste du talent Bahoya

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Mercato
J. Bahoya

Un nouveau nom émerge pour le mercato de l’AC Milan

Avec Rafael Leao de plus en plus proche de quitter l’AC Milan et de choisir sa prochaine destination, alors qu’Aston Villa et Galatasaray se disputent le Portugais, le club lombard a déjà commencé à explorer d’autres pistes à la recherche d’un possible successeur. Parmi les profils suivis par l’AC Milan figurerait également Jean-Mattéo Bahoya, meneur de jeu de l’Eintracht Francfort.


Ce n’est un secret pour personne : Ruben Amorim est à la recherche d’un milieu offensif, si possible gaucher, capable d’évoluer entre les lignes et d’apporter de la qualité dans les trente derniers mètres. Bahoya est en revanche un joueur droitier, mais par ses caractéristiques et son positionnement, il peut malgré tout entrer dans les critères définis par l’entraîneur. Selon Footmercato, le Français de 21 ans ferait en effet partie des tout premiers noms sur la liste de l’AC Milan.


  • Il y a de la concurrence

    Né en 2005 et international français U21, Bahoya est lié à l’Eintracht Francfort par un contrat jusqu’en 2029. La saison dernière, il a totalisé 37 apparitions toutes compétitions confondues, avec 4 buts et 4 passes décisives. Sa valorisation tourne autour de 25 millions d’euros, mais la concurrence ne manque pas : Arsenal et Tottenham seraient également sur ses traces, prêts à s’inviter dans la course.


    Bahoya n’est toutefois pas le seul profil suivi de près. Le Milan continue de sonder le marché à la recherche de la solution idéale pour son secteur offensif et, ces derniers jours, le nom d’Alvyn Sanches, talent des Young Boys, avait également déjà émergé. La chasse au possible après-Leao est donc officiellement lancée.

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