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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

De buteur à défenseur : comment le style de jeu de Youssef En-Nesyri a-t-il évolué avec Al-Ittihad ?

FEATURES
Y. En-Nesyri
Al Ittihad vs Al-Fayha
Al Ittihad
Al-Fayha
Saudi Pro League
Maroc
Arabie saoudite

Le buteur chevronné attire les regards avec ses nouveaux rôles

Lorsqu'un attaquant du calibre de Youssef En-Nesyri arrive à Al Ittihad, les regards se tournent naturellement vers la surface de réparation, où l'on attend de lui qu'il soit l'homme qui conclut les attaques et transforme les occasions en buts. Pourtant, l'image renvoyée par l'attaquant marocain avec « le Doyen » cette saison raconte quelque chose de complètement différent.

En-Nesyri n'est plus un simple attaquant qui attend le ballon dans la surface, mais il est devenu une pièce d'un ensemble plus vaste, qui exige de lui de se déplacer dans des zones différentes, de presser, de couvrir, de revenir en arrière, et même parfois de participer aux tâches défensives comme s'il était un autre joueur sur le terrain.

Cette transformation apparaît clairement lorsqu'on suit ses matches au-delà du langage des chiffres. En effet, sur 7 matches, En-Nesyri s'est contenté de 3 contributions offensives seulement, après avoir inscrit deux buts et délivré une passe décisive, des statistiques qui pourraient laisser croire au premier abord que l'attaquant marocain n'a pas offert ce que l'on attendait de lui sur le plan de la réalisation.

Mais observer En-Nesyri sur le terrain révèle que son rôle est devenu différent sous la houlette de son entraîneur allemand Jens Wiesinger, qui s'appuie sur un système exigeant des attaquants qu'ils assument des rôles multiples, ce qui a amené En-Nesyri à se muer, à certains moments du match, de pointe en élément défensif au sein du dispositif.

  • يوسف النصيريkooora

    Nasyri : un attaquant qui porte le maillot du défenseur

    L'un des changements les plus marquants dans le style de jeu d'En-Nesyri réside dans les tâches défensives qu'il assume, alors qu'elles n'étaient pas directement liées à son rôle d'attaquant. On le voit ainsi tantôt couvrir les espaces sur les côtés, tantôt reculer en profondeur pour contribuer à fermer les couloirs de passe adverses.

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    Sur certaines actions, En-Nesyri se transforme véritablement en joueur intégré à la ligne défensive d'Al-Ittihad, notamment lorsque l'équipe a besoin de mettre en place un dispositif de défense combinée et de surveiller l'une des armes offensives de l'adversaire. Sa présence loin de la surface de réparation devient alors une composante du plan de jeu, et non une sortie hasardeuse de son poste.

    C'est là que la philosophie de Vísing apparaît clairement : l'entraîneur ne considère pas En-Nesyri comme un attaquant qui doit rester en attente des ballons, mais le veut capable d'exécuter les consignes dans plus d'une zone, ce qui explique ses apparitions répétées dans des positions qui peuvent sembler surprenantes pour un attaquant de pointe.

    En-Nesyri lui-même a affirmé que son rôle avec Al-Ittihad était devenu différent, soulignant qu'il assumait toutes les tâches afin d'aider l'équipe à donner le meilleur d'elle-même. Un message qui reflète à quel point il est prêt à s'adapter aux exigences du staff technique plutôt qu'à s'accrocher à l'image de l'attaquant traditionnel.

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  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La baisse du nombre de buts ne signifie pas un déclin de l'influence

    Les chiffres seuls peuvent être sévères pour En-Nesyri, surtout lorsqu'on le compare à ce qu'il avait l'habitude d'offrir en tant qu'avant-centre buteur. Trois contributions seulement en 7 matchs ne représentent pas le bilan que recherche une équipe lorsqu'elle recrute un attaquant de premier plan.

    Mais le problème dans la lecture de ces chiffres, c'est qu'ils n'expliquent pas ce que fait En-Nesyri quand il n'a pas le ballon, qu'ils ne montrent pas les espaces qu'il couvre, ni le nombre de fois où il revient soutenir ses coéquipiers, ni les efforts qu'il fournit pour appliquer le pressing et contraindre l'adversaire à commettre des erreurs.

    L'attaquant marocain assume désormais un rôle qui s'apparente à celui d'un maillon mobile au sein du dispositif d'Al-Ittihad : il amorce l'attaque en tant qu'attaquant, puis redescend pour participer à la construction, avant de se muer en élément de pressing à la perte du ballon, et il peut finir par se retrouver dans une zone totalement différente du terrain pour aider à refermer les espaces.

    Cela signifie que la baisse de son rendement offensif ne peut, à elle seule, être considérée comme la preuve d'un recul de son niveau, car la valeur actuelle d'En-Nesyri est désormais liée à d'autres aspects du jeu, dont certains n'apparaissent pas dans la case des buts et des passes décisives.

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  • يوسف النصيري - لاعب اتحاد جدةkooora

    Du joueur de surface au joueur de système

    Auparavant, il était facile de définir la fonction d'En-Nesyri sur le terrain : évoluer entre les défenseurs, exploiter les centres, prendre la profondeur derrière la ligne défensive, puis surgir dans la surface de réparation pour conclure l'action.

    Aujourd'hui, son rôle est devenu plus complexe, car il ne se déplace pas seulement à la recherche de l'espace qui lui offrirait une occasion de marquer, mais il bouge parfois pour créer de l'espace pour ses coéquipiers, ou pour attirer l'un des défenseurs, ou pour couvrir une zone défensive, ou encore pour appliquer des consignes tactiques liées aux mouvements de l'adversaire.

    C'est là que réside la véritable transformation dans la personnalité d'En-Nesyri avec Al-Ittihad ; l'attaquant dont l'impact se mesurait avant tout au nombre de buts se mesure désormais aussi à son investissement dans le système et à sa capacité à accomplir les tâches qu'on lui demande aux différentes phases du match.

    Par conséquent, décrire ce qui arrive à En-Nesyri comme un simple « déclin offensif » serait une lecture incomplète, car l'attaquant marocain n'a pas renoncé à son rôle offensif, mais il assume désormais, en parallèle, d'autres rôles qui l'ont rendu plus étroitement lié au collectif d'Al-Ittihad.

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  • Ferran change la donne

    Il est clair que Vissing veut que Nesyri soit plus qu'un simple buteur et qu'il se transforme en un joueur capable d'influer sur le match même lorsqu'il ne marque pas, ce qui correspond à un football qui repose sur le pressing collectif, les transitions rapides et la rigueur tactique.

    Nesyri possède déjà un ensemble de qualités qui l'aident à assumer ce rôle, que ce soit sur le plan physique ou par sa capacité à couvrir de grandes distances, ce qui offre au staff technique la possibilité de l'utiliser dans plus d'une fonction au cours d'un même match.

    C'est pourquoi il serait peut-être erroné de juger l'expérience de Nesyri avec Al-Ittihad uniquement à travers son nombre de buts, car ce qu'il apporte actuellement relève d'un autre registre du football, où l'attaquant devient parfois le premier défenseur, parfois un créateur d'espaces, parfois un point de pressing, avant de revenir au moment opportun à l'endroit que tout le monde connaît bien : la surface de réparation.

    Nesyri ne s'est pas transformé de buteur en défenseur au sens littéral, mais il est devenu un attaquant qui joue le rôle de défenseur lorsque le plan l'exige, et c'est là le paradoxe qui a donné naissance à une version différente du joueur marocain avec Al-Ittihad : une version peut-être moins brillante dans les chiffres, mais davantage présente au sein du dispositif.

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