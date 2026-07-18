De 18 mois de chômage à la finale de la Coupe du monde… Comment De la Fuente a-t-il réécrit son destin ?

Personne n’imaginait que l’homme qui avait quitté le stade Mendizorroza, la tête basse, à l’automne 2011 après son limogeage du poste d’entraîneur du Deportivo Alavés, reviendrait quelques années plus tard pour fouler la plus grande scène du football mondial en tant que sélectionneur de l’Espagne en finale de la Coupe du monde.
Entre ces deux moments, Luis de la Fuente traverse l’une des périodes les plus difficiles de sa vie : dix-huit mois sans poste, dans l’incertitude, avec des questions sans fin sur son avenir dans le monde du football.
Cette traversée du désert, perçue comme une impasse, s’est transformée en un véritable nouveau départ. Il en a profité pour apprendre, évoluer et se reconstruire, jusqu’à devenir l’un des entraîneurs les plus respectés du football mondial, après avoir mené l’Espagne vers une série de succès et redéfini l’identité de « La Roja » grâce à son style serein et sa personnalité posée.