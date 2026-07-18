De 18 mois de chômage à la finale de la Coupe du monde… Comment De la Fuente a-t-il réécrit son destin ?

L'attaquant catalan Jeto a été l'un des derniers joueurs à marquer sous les ordres de De la Fuente ; il a d'ailleurs inscrit le but égalisateur lors du dernier match avant le limogeage de l'entraîneur.

Le joueur affirme que l’équipe ne méritait pas un changement d’encadrement technique, soulignant que De la Fuente était en avance sur son temps dans son approche du jeu : il prônait la possession et la sortie de balle organisée, des idées pour lesquelles le club n’a pas fait preuve de suffisamment de patience.

Il rappelle aussi que l’entraîneur était très apprécié du groupe et qu’il passait de longues heures à la salle de sport, parfois même plus assidu que ses joueurs aux exercices physiques.

Gito se souvient de la scène d’adieu, le matin suivant le limogeage, lorsque De la Fuente est entré dans le vestiaire pour faire ses adieux à ses joueurs, l’air triste et abattu, après avoir eu le sentiment que son projet s’était achevé avant même d’avoir commencé.

Parmi les témoins de cette séquence, son neveu Luis de la Fuente, alors jeune observateur du parcours de son oncle, se souvient des chants réclamant le départ de l’entraîneur pendant la rencontre. Il était pourtant convaincu que son oncle était destiné à des projets plus ambitieux qu’Alavés.

Il ajoute que, dans l’entourage familial, une phrase revenait en boucle après le limogeage : « Le meilleur reste à venir », des mots qui, avec le recul, se sont avérés prophétiques.