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David Moyes refuse de parler d’une qualification européenne pour Everton malgré un solide début de saison sans défaite
Everton poursuit son début de saison invaincu
Everton a réalisé un début de saison de Premier League remarquable, restant invaincu après cinq matches grâce à une victoire 1-0 à domicile contre Ipswich. Thierno Barry a offert les trois points avec un but à la 11e minute, portant son total à cinq cette saison.
Ce résultat laisse le club à la cinquième place du classement avec neuf points, mais Moyes écarte fermement toute attente de football européen. « Nous n’utilisons pas ces mots cette année, a déclaré Moyes sans détour. Pas [en le disant] devant vous [les médias], ça c’est sûr, parce que nous sommes encore en train de nous préparer et de nous assurer que nous pouvons faire du mieux possible. »
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Moyes revient sur la saison dernière
La prudence de Moyes découle d’une fin de campagne précédente douloureuse. Everton était en bonne voie pour décrocher une place en Ligue des champions après sa victoire 3-0 contre Chelsea en mars, avant d’enchaîner sept matches sans victoire pour terminer. Le club a finalement fini 13e, manquant de peu une qualification européenne, quelle qu’elle soit.
En expliquant sa position actuelle, Moyes a déclaré : « J’ai aimé prononcer ces mots l’an dernier. Si vous pensez à ce que nous avions fait, nous jouions le maintien quand nous sommes arrivés en janvier [2025], nous nous en sommes sortis et nous avons gagné des matches, 12/13 nouveaux joueurs ont dû arriver... Mais les joueurs avaient été tellement bons que j’ai commencé à croire que nous avions une vraie chance, et cela m’a permis d’être comme ça. »
Des améliorations offensives exigées
Si Everton peut s’appuyer sur une défense solide, avec cinq clean sheets sur ses sept derniers matches toutes compétitions confondues, Moyes reste profondément insatisfait de son rendement offensif. Avec le départ de Beto et l’arrivée du milieu offensif clé Iliman Ndiaye à Manchester City, Barry est désormais le seul avant-centre de métier. Malgré 21 tirs face à Ipswich, seuls deux ont trouvé le cadre.
Moyes a clairement fait part de sa frustration : « Si on se dit : “On fait du très bon travail parce qu’on a enchaîné quelques matches”, non, l’entraîneur attend ça. En réalité, je suis encore plus déçu qu’on ne marque pas davantage de buts. Je les secoue comme vous ne pouvez pas l’imaginer : pourquoi est-ce qu’on ne met pas de meilleurs centres dans la surface, pourquoi est-ce qu’on ne finit pas mieux, pourquoi est-ce qu’on ne frappe pas depuis l’entrée de la surface, pourquoi est-ce qu’on ne marque pas plus ? C’est la seule chose qui nous empêche d’être une équipe à peu près correcte. »
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Quelle suite pour Everton ?
Everton aborde la trêve internationale avec le moral au beau fixe, mais Moyes profitera sans aucun doute de cette pause pour affûter son attaque. L’effectif va se reposer durant cette interruption avant de retrouver la Premier League face à Hull City le 11 octobre. Plus tard dans le mois, le club disputera à domicile un huitième de finale crucial de Carabao Cup contre Newcastle.
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