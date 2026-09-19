David Moyes refuse de parler d’une qualification européenne pour Everton malgré un solide début de saison sans défaite

Everton a réalisé un début de saison de Premier League remarquable, restant invaincu après cinq matches grâce à une victoire 1-0 à domicile contre Ipswich. Thierno Barry a offert les trois points avec un but à la 11e minute, portant son total à cinq cette saison.

Ce résultat laisse le club à la cinquième place du classement avec neuf points, mais Moyes écarte fermement toute attente de football européen. « Nous n’utilisons pas ces mots cette année, a déclaré Moyes sans détour. Pas [en le disant] devant vous [les médias], ça c’est sûr, parce que nous sommes encore en train de nous préparer et de nous assurer que nous pouvons faire du mieux possible. »