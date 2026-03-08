Getty Images
Daniel Levy et Joe Lewis accusés d'« ingérence » dans la sélection des joueurs de Tottenham, selon les déclarations fracassantes de l'ancien manager des Spurs
Conseils indésirables avant le match contre Manchester United
Redknapp s'est souvenu d'un incident particulier avant un match contre Manchester United en 2010. Dans une interview accordée au Times, il a déclaré : « Je n'en ai jamais parlé à personne, du moins je ne crois pas. Mais vous voulez savoir ce qui m'est vraiment arrivé à Tottenham ? Nous avons joué contre Man United à Old Trafford en octobre 2010, nous étions en tête du classement.
Je suis en route pour l'aéroport de Stansted pour prendre l'avion pour Manchester et je reçois un appel de Daniel. Or, Daniel ne m'appelait jamais le vendredi, il ne s'immisçait jamais dans les affaires de l'équipe. Daniel m'a dit : « Bonjour, Harry. C'est Daniel. » « Bonjour, Daniel », ai-je répondu... « Qui vas-tu aligner en attaque demain ? » J'ai répondu : « Robbie Keane. » Il a dit : « Robbie Keane ? » J'ai répondu : « Oui, Robbie Keane. » Puis il a dit : « Pourquoi ne parles-tu pas à Rafael van der Vaart pour savoir avec qui il veut jouer ?
J'ai répondu : « Qu'est-ce que Rafael van der Vaart a à voir là-dedans, Daniel ? C'est moi qui choisis l'équipe, pas Rafael van der Vaart. » Il a dit : « Eh bien, je pensais que ce serait intéressant de savoir ce que Rafa en pensait, tu vois. » « Non, pas vraiment », ai-je répondu, « Robbie Keane jouera. »
L'ultimatum du propriétaire des Spurs concernant Keane
L'ingérence ne se serait pas arrêtée à Levy, puisque Redknapp affirme avoir ensuite reçu un appel direct de Joe Lewis, qui était alors propriétaire de Tottenham. Il poursuit : « [Joe] m'a dit : "J'aime bien votre ligne d'attaque, [Aaron] Lennon, Van der Vaart et [Roman] Pavlyuchenko. Ce Robbie Keane est inutile." »
Le manager chevronné a tenu bon face aux exigences du propriétaire milliardaire. « J'ai répondu : "C'est ton opinion, Joe." Il a alors dit : "Pourquoi ne demandes-tu pas à Rafael van der Vaart avec qui il veut jouer ?" J'ai répondu : "Qu'est-ce que Rafael van der Vaart a à voir là-dedans ? C'est moi qui choisis l'équipe, pas Van der Vaart." Je vais te dire ce que Joe m'a répondu. "Si Robbie Keane joue demain, je ne regarderai même pas le match à la télévision." "C'est à toi de choisir, Joe", lui ai-je répondu. "Oui, c'est vrai, putain." »
Le début de la fin pour Redknapp
Redknapp estime que ces confrontations au sujet de la sélection de Keane ont finalement conduit à son licenciement. « Robbie Keane s'est donné à fond à Tottenham, et je n'ai jamais eu de problème avec Rafa, qui était formidable pour Tottenham, mais je pense que cette conversation a marqué la fin pour moi. Nous avons terminé quatrièmes de la Premier League la saison suivante, mais nous avons perdu notre place en Ligue des champions la saison d'après, car Chelsea, qui avait terminé sixième, s'est rendu à Munich pour la finale de la Ligue des champions et a battu le Bayern », a-t-il ajouté.
Les Spurs glissent vers la relégation
Ces révélations interviennent alors que l'équipe actuelle de Tottenham traverse une crise historique. Redknapp prévient que son ancien club est désormais « favori pour la relégation » après une série de résultats décevants sous la houlette de l'entraîneur Thomas Frank, limogé depuis, et de son remplaçant Igor Tudor. Les Londoniens du nord ne comptent plus qu'un point d'avance sur la zone de relégation après une défaite sans appel 3-1 contre Crystal Palace.
Réfléchissant à la situation actuelle au Tottenham Hotspur Stadium, Redknapp s'est dit choqué par la chute du club, déclarant : « C'était un nouveau désastre. Il y a quatre ou cinq semaines, je ne voyais pas Tottenham se battre pour éviter la relégation, mais chaque semaine qui passe, la situation empire. Mais Tottenham est désormais en plein dedans, en difficulté, et semble même être le favori pour la relégation, c'est à ce point désespéré. »
