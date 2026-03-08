Redknapp s'est souvenu d'un incident particulier avant un match contre Manchester United en 2010. Dans une interview accordée au Times, il a déclaré : « Je n'en ai jamais parlé à personne, du moins je ne crois pas. Mais vous voulez savoir ce qui m'est vraiment arrivé à Tottenham ? Nous avons joué contre Man United à Old Trafford en octobre 2010, nous étions en tête du classement.

Je suis en route pour l'aéroport de Stansted pour prendre l'avion pour Manchester et je reçois un appel de Daniel. Or, Daniel ne m'appelait jamais le vendredi, il ne s'immisçait jamais dans les affaires de l'équipe. Daniel m'a dit : « Bonjour, Harry. C'est Daniel. » « Bonjour, Daniel », ai-je répondu... « Qui vas-tu aligner en attaque demain ? » J'ai répondu : « Robbie Keane. » Il a dit : « Robbie Keane ? » J'ai répondu : « Oui, Robbie Keane. » Puis il a dit : « Pourquoi ne parles-tu pas à Rafael van der Vaart pour savoir avec qui il veut jouer ?

J'ai répondu : « Qu'est-ce que Rafael van der Vaart a à voir là-dedans, Daniel ? C'est moi qui choisis l'équipe, pas Rafael van der Vaart. » Il a dit : « Eh bien, je pensais que ce serait intéressant de savoir ce que Rafa en pensait, tu vois. » « Non, pas vraiment », ai-je répondu, « Robbie Keane jouera. »