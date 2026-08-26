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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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D’Angleterre - Milan, Harvey Elliott est l’une des principales cibles du Milan. Liverpool fixe son prix

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Liverpool
H. Elliott

L’ailier offensif ou milieu offensif né en 2003 va quitter Liverpool, auquel il est lié par un contrat arrivant à échéance en 2027.

Harvey Elliott fait aussi partie des joueurs suivis par l’AC Milan pour son attaque. Selon ce qu’écrit aujourd’hui Caughtoffside, l’ailier offensif né en 2003, qui évolue à Liverpool, est suivi depuis longtemps par les recruteurs milanais, qui auraient proposé son nom à la cellule de recrutement. Pour le moment, il n’y a pas encore de négociations mais, selon le site anglais, l’AC Milan est prêt à passer des paroles aux actes. Elliott est un profil apprécié, car il peut jouer aussi bien derrière l’attaquant qu’en tant que piston sur tout le couloir, et le fait qu’il ne soit pas un premier choix d’Iraola pourrait le pousser loin d’Anfield.



  • L’évaluation de Liverpool

    Selon Caughtoffside , Liverpool serait disposé à le céder pour un montant autour de 30 à 35 millions d’euros, tandis que l’AC Milan évalue son transfert à 20-25 millions. Il n’y a pas encore eu de contacts pour tenter de trouver un accord, mais les négociations pourraient bientôt commencer. Elliott est retourné à Liverpool après une saison de prêt à Aston Villa, où il a joué un rôle mineur : 9 apparitions, pour un total de 277 minutes jouées, un seul but inscrit.

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  • MEILLEUR JOUEUR DE L’EURO U21 2025

    Elliott a totalisé 147 apparitions sous le maillot de Liverpool depuis son arrivée en provenance de Fulham, en 2019. Considéré comme un enfant prodige, il n’a pas réussi à laisser son empreinte à Anfield, à cause de la concurrence et d’une grave blessure au genou. Son talent n’a toutefois jamais été remis en question : en 2025, il a été élu meilleur joueur de l’Euro Espoirs, remporté en Slovaquie par l’Angleterre en finale contre l’Allemagne. Iraola l’a écarté du déplacement à Newcastle pour des raisons liées au marché des transferts : il ne fait pas partie des plans et va s’en aller. Son contrat avec les Reds expire l’année prochaine, le 30 juin 2027.


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