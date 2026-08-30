Selon une indiscrétion rapportée par le célèbre média allemand Bild, le directeur sportif allemand pourrait enfin rejoindre l’AC Milan à partir de septembre. Durant l’été, l’AC Milan avait tenté de le faire venir à Milan, mais l’opération ne s’était pas concrétisée en raison de pénalités contractuelles élevées. Le dirigeant dispose d’une clause qui lui permettrait de se libérer sans frais importants après le mercato estival.