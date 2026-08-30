Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
krosche milanGetty Images

Traduit par

D’Allemagne, Krosche quitte l’Eintracht Francfort : il y a le Milan

Milan AC

Le dirigeant est prêt à quitter Francfort : selon des sources allemandes, son avenir s’écrit à l’AC Milan, à la place d’Almstadt.

Markus Krosche se prépare à quitter l'Eintracht Francfort et pourrait intégrer l'organigramme du Milan dès septembre : les possibles changements dans la structure dirigeante de l'AC Milan, qui auront des implications claires pour l'avenir de l'équipe, risquent d'être anticipés par rapport à ce que l'on pouvait penser, selon ce qui est rapporté depuis l'Allemagne.



  • LA CLAUSE

    Selon une indiscrétion rapportée par le célèbre média allemand Bild, le directeur sportif allemand pourrait enfin rejoindre l’AC Milan à partir de septembre. Durant l’été, l’AC Milan avait tenté de le faire venir à Milan, mais l’opération ne s’était pas concrétisée en raison de pénalités contractuelles élevées. Le dirigeant dispose d’une clause qui lui permettrait de se libérer sans frais importants après le mercato estival.

    • Publicité

  • À la place d'Almstadt

    L’éventuelle arrivée de Krosche viendrait révolutionner le rôle de Hendrik Almstadt : l’Allemand devrait en théorie occuper une position importante dans les négociations du mercato, réduisant ainsi les responsabilités de l’actuel dirigeant de l’AC Milan, tout en renforçant davantage le staff technique et dirigeant.




  • LES STRATÉGIES

    Avec une direction sportive potentiellement plus forte, Amorim pourrait se retrouver dans une position favorable pour développer l’équipe selon ses visions tactiques et techniques. Cependant, l’arrivée de Krosche impliquerait aussi une réflexion sur la position de Bobby Gardiner, qui s’occupe actuellement du scouting et de l’analyse des données.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
Milan AC crest
Milan AC
MIL