Markus Krosche se prépare à quitter l'Eintracht Francfort et pourrait intégrer l'organigramme du Milan dès septembre : les possibles changements dans la structure dirigeante de l'AC Milan, qui auront des implications claires pour l'avenir de l'équipe, risquent d'être anticipés par rapport à ce que l'on pouvait penser, selon ce qui est rapporté depuis l'Allemagne.
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D’Allemagne, Krosche quitte l’Eintracht Francfort : il y a le Milan
LA CLAUSE
Selon une indiscrétion rapportée par le célèbre média allemand Bild, le directeur sportif allemand pourrait enfin rejoindre l’AC Milan à partir de septembre. Durant l’été, l’AC Milan avait tenté de le faire venir à Milan, mais l’opération ne s’était pas concrétisée en raison de pénalités contractuelles élevées. Le dirigeant dispose d’une clause qui lui permettrait de se libérer sans frais importants après le mercato estival.
À la place d'Almstadt
L’éventuelle arrivée de Krosche viendrait révolutionner le rôle de Hendrik Almstadt : l’Allemand devrait en théorie occuper une position importante dans les négociations du mercato, réduisant ainsi les responsabilités de l’actuel dirigeant de l’AC Milan, tout en renforçant davantage le staff technique et dirigeant.
LES STRATÉGIES
Avec une direction sportive potentiellement plus forte, Amorim pourrait se retrouver dans une position favorable pour développer l’équipe selon ses visions tactiques et techniques. Cependant, l’arrivée de Krosche impliquerait aussi une réflexion sur la position de Bobby Gardiner, qui s’occupe actuellement du scouting et de l’analyse des données.
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