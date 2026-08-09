Curtis Jones ne sera pas à la disposition de Liverpool pour le match amical de ce soir contre Monaco. Une absence du groupe qui, inévitablement, braque les projecteurs sur l’avenir du milieu de terrain anglais, depuis longtemps dans le viseur de l’Inter.





Comme l’a rapporté Fabrizio Romano, Liverpool a expliqué que cette absence était liée à une précaution prise à l’égard du joueur. Une explication qui, toutefois, n’éteint pas les rumeurs du mercato, compte tenu du fort intérêt de l’Inter et d’autres clubs.





Les prochaines heures seront décisives pour comprendre si l’absence de Jones peut représenter une simple mesure de précaution ou, au contraire, un signe d’ouverture vers un possible transfert. Pour le moment, cela reste en tout cas un indice à surveiller avec attention.