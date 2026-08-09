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Gianluca Minchiotti

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Curtis Jones non convoqué par Liverpool : l’Inter cherche l’argent

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C. Jones

Nouveau rebondissement dans la longue cour assidue menée par l’Inter pour le milieu de terrain des Reds

Curtis Jones ne sera pas à la disposition de Liverpool pour le match amical de ce soir contre Monaco. Une absence du groupe qui, inévitablement, braque les projecteurs sur l’avenir du milieu de terrain anglais, depuis longtemps dans le viseur de l’Inter.


Comme l’a rapporté Fabrizio Romano, Liverpool a expliqué que cette absence était liée à une précaution prise à l’égard du joueur. Une explication qui, toutefois, n’éteint pas les rumeurs du mercato, compte tenu du fort intérêt de l’Inter et d’autres clubs.


Les prochaines heures seront décisives pour comprendre si l’absence de Jones peut représenter une simple mesure de précaution ou, au contraire, un signe d’ouverture vers un possible transfert. Pour le moment, cela reste en tout cas un indice à surveiller avec attention.

  • Objectif Inter, les chiffres

    L’Inter continue de considérer Jones comme une cible prioritaire pour son milieu de terrain, déjà identifiée comme une piste majeure dès le dernier mercato hivernal. Liverpool valorise actuellement le joueur né en 2001 à environ 40 millions d’euros, un montant que l’Inter espère voir baisser au fil de l’évolution du marché.


    Ce qui complique l’opération, ce n’est pas seulement l’évaluation économique, mais aussi la nécessité de faire de la place dans l’effectif de l’Inter. Le possible départ de Davide Frattesi, en effet, pourrait ne pas suffire à débloquer l’arrivée de l’Anglais. Un scénario différent pourrait en revanche s’ouvrir en cas de transfert d’Aleksandar Stankovic.


    Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter a récemment repoussé une offre de 40 millions d’euros de Brentford pour le jeune milieu de terrain fils d’un ancien joueur. Si de nouvelles propositions arrivaient, encore plus importantes à la fois pour l’indemnité de transfert et pour le salaire du joueur, le club milanais pourrait toutefois être amené à évaluer concrètement la situation.


    Entre-temps, l’absence de Curtis Jones contre Monaco ajoute un nouvel élément au dossier. L’Inter observe et reste à l’affût, dans l’attente de comprendre si le marché peut transformer ce qui n’est aujourd’hui qu’un indice en une ouverture concrète aux négociations.

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