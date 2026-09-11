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Juventus v Villarreal CF: Round Of Sixteen Leg Two - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Cuadrado quitte l’Europe et retourne en Colombie : « Merci surtout à la Juventus »

Juventus FC
J. Cuadrado

L’ailier colombien quitte l’Europe après 20 ans et fait ses adieux sur Instagram

Juan Cuadrado, qui retourne en Colombie pour jouer avec les Millonarios, a fait ses adieux au football européen, et en particulier à l’Italie, dans un message publié sur Instagram : « Après presque 20 ans en Europe, je ne sais pas quoi écrire. Simplement merci à tous les clubs qui m’ont permis de grandir comme joueur et comme personne, surtout à la Vieille Dame, où j’ai passé la majeure partie de ma carrière. Merci, Italie, je te serai toujours reconnaissant. Télécharger toutes ces photos me fait comprendre à quel point Dieu a été bon avec moi ».


Le Colombien, né en 1988, conclut en citant un passage de la Bible : « Éphésiens 3:20 À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire en toute chose ».

  • LA CARRIÈRE ET LES SUCCÈS AVEC LA JUVE

    En Europe, Cuadrado a joué avec Chelsea et avec sept clubs italiens : l’Udinese, Lecce, la Fiorentina, la Juventus, l’Inter, l’Atalanta et Pise. Le salut le plus important de Cuadrado va à la Juventus, la Vieille Dame, avec laquelle le Colombien a joué de 2015 à 2023, pour un total de 314 matches et 23 buts, remportant 5 Scudetti, 4 Coupes d’Italie et 2 Supercoupes d’Italie. En 2023, après la fin de son contrat avec la Juve, son passage à l’Inter a provoqué la colère de nombreux supporters de la Juventus, ainsi que les sifflets pour Cuadrado lors de son retour en tant qu’adversaire à l’Allianz Stadium. Avec l’Inter, en une saison, Cuadrado a remporté un Scudetto et une Supercoupe d’Italie. Avec Chelsea, en une saison et demie, le Colombien a remporté une Premier League et une Supercoupe d’Angleterre.

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