Cuadrado quitte l’Europe et retourne en Colombie : « Merci surtout à la Juventus »

Juan Cuadrado, qui retourne en Colombie pour jouer avec les Millonarios, a fait ses adieux au football européen, et en particulier à l’Italie, dans un message publié sur Instagram : « Après presque 20 ans en Europe, je ne sais pas quoi écrire. Simplement merci à tous les clubs qui m’ont permis de grandir comme joueur et comme personne, surtout à la Vieille Dame, où j’ai passé la majeure partie de ma carrière. Merci, Italie, je te serai toujours reconnaissant. Télécharger toutes ces photos me fait comprendre à quel point Dieu a été bon avec moi ».





Le Colombien, né en 1988, conclut en citant un passage de la Bible : « Éphésiens 3:20 À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire en toute chose ».