Crystal Palace, Mateta est déjà de retour. Glasner : « Il sera convoqué »

En janvier, Milan et la Juventus ne l'ont pas recruté en raison de problèmes physiques, mais Mateta est déjà de retour.

Son genou et sa condition physique ont fait l'objet de nombreuses discussions au cours du mois de janvier, alors que son départ de Crystal Palace pour la Serie A était pratiquement acté. La Juventus l'a courtisé jusqu'au dernier moment et, entre-temps, un accord avait été trouvé avec le Milan, mais finalement, Jean-Philippe Mateta est resté chez les Eagles. 

Aucun club n'a choisi de parier sur l'attaquant français en raison d'un problème non spécifié au ménisque du genou droit, avec l'hypothèse d'une intervention nécessaire qui n'a finalement pas été réalisée et, aujourd'hui, il est déjà de retour.

  • LES VISITES MÉDICALES NON RÉUSSIES

    Le Milan avait trouvé un accord en janvier pour un transfert d'un montant total de 35 millions d'euros. Conscient de certains doutes quant à sa condition physique, le club rossonero a demandé à son médecin de procéder à des examens médicaux supplémentaires à Londres, mais ceux-ci se sont révélés négatifs et l'affaire a échoué. Pour la même raison, la Juventus s'est également retirée, se déclarant prête à conclure l'accord avec Crystal Palace uniquement sous forme de prêt.

  • IL N'A PAS OPÉRÉ

    On a immédiatement parlé d'une opération du genou qui l'aurait écarté jusqu'à la fin de la saison, mais Crystal Palace et le joueur ont choisi de ne pas suivre cette voie, optant pour un traitement conservateur qui l'a tenu à l'écart... jusqu'à aujourd'hui. Mateta sera en effet convoqué pour le huitième de finale aller de la Ligue Europa Conférence contre l'AEK Larnaca.

  • GLASNER : « IL SERA CONVOQUÉ »

    C'est ce qu'a confirmé l'entraîneur de Palace, Oliver Glasner, lors d'une conférence de presse, en réponse à une question directe sur Mateta : « Jean-Phillippe est de retour et sera convoqué pour le match de demain soir ».

