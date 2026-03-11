Crystal Palace, Mateta est déjà de retour. Glasner : « Il sera convoqué »

Son genou et sa condition physique ont fait l'objet de nombreuses discussions au cours du mois de janvier, alors que son départ de Crystal Palace pour la Serie A était pratiquement acté. La Juventus l'a courtisé jusqu'au dernier moment et, entre-temps, un accord avait été trouvé avec le Milan, mais finalement, Jean-Philippe Mateta est resté chez les Eagles.

Aucun club n'a choisi de parier sur l'attaquant français en raison d'un problème non spécifié au ménisque du genou droit, avec l'hypothèse d'une intervention nécessaire qui n'a finalement pas été réalisée et, aujourd'hui, il est déjà de retour.