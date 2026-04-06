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Critique publique… La phrase qui a déclenché la colère de Yamal face à l'Atlético

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L. Yamal
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Le mécontentement d'une star du FC Barcelone soulève des questions

Le match opposant l'Atlético de Madrid au FC Barcelone s'est soldé par une victoire 2-1 des Catalans, un résultat qui pourrait s'avérer décisif dans la course au titre, d'autant plus que le Real Madrid a perdu lors de cette même journée, offrant ainsi au FC Barcelone une avance confortable de 7 points en tête de la Liga.

Robert Lewandowski a inscrit le deuxième but à la 88e minute, offrant à son équipe trois précieux points, mais ce qui a le plus retenu l'attention n'était pas la célébration collective de la victoire, mais la réaction de l'une des stars de l'équipe : Lamine Yamal n'a pas partagé la joie de ses coéquipiers après le but de la victoire, mais est resté isolé de l'autre côté du terrain, sans montrer le moindre signe d'enthousiasme, avant de se diriger directement vers le tunnel menant aux vestiaires.

  • Le début de l'histoire... Une critique inattendue !

    Les caméras de Dazn ont révélé ce qui s'était passé quelques minutes avant le but décisif. Yamal a tenté un tir qui est passé largement à côté du but. C'est alors que l'entraîneur des gardiens de Barcelone, Ramón de la Fuente, a quitté la zone technique et a demandé au jeune joueur de « faire circuler davantage le ballon plutôt que de prendre des risques individuels », ce que Yamal a considéré comme une critique publique.


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  • Une nervosité évidente

    Selon le journal El Desmarque, Yamal a réagi avec une nervosité évidente : il a d'abord montré du doigt le tableau d'affichage et le temps restant, comme pour justifier sa décision de jouer en solo à ce moment crucial de la rencontre.

    Puis, le joueur du Barça a levé deux fois le bras droit dans un geste clairement rageur, adressant ses signes de mécontentement directement à De la Fuente, qui était le seul à donner des instructions depuis le banc à ce moment-là, tandis que les autres joueurs avaient les yeux rivés sur le terrain.

    La tension a perduré après le but. Yamal ne s'est pas contenté de ne pas célébrer, mais a exprimé son mécontentement de manière encore plus marquée en se dirigeant vers les vestiaires, où des signes d'insatisfaction sont apparus lors de sa rencontre avec l'entraîneur Flick sur la ligne de touche, bien que sa colère fût à l'origine dirigée contre l'entraîneur des gardiens.

  • Instructions répétées

    Cet incident s'inscrit dans le contexte d'un match riche en rebondissements et en émotions contradictoires, au cours duquel Yamal cherchait désespérément à s'imposer, mais les consignes répétées du staff technique – notamment en matière de stratégie et de circulation du ballon avec ses coéquipiers – ont peut-être contribué à son sentiment de frustration.

    Yamal devra retrouver toute sa concentration avant d'affronter le même adversaire mercredi prochain, au Camp Nou, lors d'un nouveau duel qui s'annonce encore plus intense, en quart de finale aller de la Ligue des champions.

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