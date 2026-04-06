Le match opposant l'Atlético de Madrid au FC Barcelone s'est soldé par une victoire 2-1 des Catalans, un résultat qui pourrait s'avérer décisif dans la course au titre, d'autant plus que le Real Madrid a perdu lors de cette même journée, offrant ainsi au FC Barcelone une avance confortable de 7 points en tête de la Liga.

Robert Lewandowski a inscrit le deuxième but à la 88e minute, offrant à son équipe trois précieux points, mais ce qui a le plus retenu l'attention n'était pas la célébration collective de la victoire, mais la réaction de l'une des stars de l'équipe : Lamine Yamal n'a pas partagé la joie de ses coéquipiers après le but de la victoire, mais est resté isolé de l'autre côté du terrain, sans montrer le moindre signe d'enthousiasme, avant de se diriger directement vers le tunnel menant aux vestiaires.