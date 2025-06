Cristiano Ronaldo trop vieux pour le Mondial 2026 ? L’avis tranché de Puyol

À un an du Mondial, Carles Puyol s’est exprimé sur les chances de Ronaldo d’y briller à 41 ans. Son avis sur le Portugais ne laisse pas indifférent…

Cristiano Ronaldo a fêté ses 40 ans en février. Et à l’approche du Mondial 2026, la question devient inévitable : sera-t-il encore capable de briller au plus haut niveau, à 41 ans ? Pour beaucoup, et malgré son récent triomphe en Ligue des Nations, le doute s’installe. L’âge, la baisse de rythme, la concurrence. Mais pas pour Carles Puyol. L’ancien défenseur espagnol, légende du Barça et champion du monde 2010, s’est exprimé sans détour sur les chances de voir le quintuple Ballon d’Or encore décisif dans la plus grande compétition internationale.