C. Ronaldo

Le célèbre quintuple Ballon d’Or a été au centre des discussions à Dubaï, partageant des conseils précieux à destination des talents émergents.

Lors des Globe Soccer Awards organisés à Dubaï, vendredi, Cristiano Ronaldo, l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire du football, a pris le temps de réfléchir sur la dynamique actuelle du football mondial. Aux côtés du gardien de but Thibaut Courtois, le Portugais, qui a encore jugé le niveau de la Ligue 1, s’est exprimé aussi sur le parcours de jeunes talents comme Jude Bellingham et Lamine Yamal, ainsi que sur les défis qui les attendent.