Cristiano Ronaldo écarté : « C'est le joueur le plus complet avec lequel j'ai joué. »

Casemiro affirme que Gareth Bale est le joueur le plus complet avec lequel il ait évolué, malgré avoir côtoyé Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Dans une interview diffusée sur la chaîne YouTube « Rio Ferdinand Presents », le milieu de terrain brésilien salue le talent collectif qui a porté le club merengue durant son hégémonie européenne.

Si Ronaldo était souvent présenté comme la star grâce à ses buts, Casemiro souligne l’impact global de Bale sur le terrain. Le milieu de terrain explique que la capacité du Gallois à intervenir dans plusieurs phases de jeu, de l’attaque à la défense, l’a fait se démarquer comme l’un des meilleurs joueurs avec lesquels il a évolué à Madrid.