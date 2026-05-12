Casemiro, qui a évolué aux côtés de Gareth Bale au Real Madrid, voue une grande admiration à l’attaquant gallois. Le milieu brésilien de Manchester United place même Bale au-dessus de Cristiano Ronaldo.
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Cristiano Ronaldo écarté : « C'est le joueur le plus complet avec lequel j'ai joué. »
Casemiro affirme que Gareth Bale est le joueur le plus complet avec lequel il ait évolué, malgré avoir côtoyé Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Dans une interview diffusée sur la chaîne YouTube « Rio Ferdinand Presents », le milieu de terrain brésilien salue le talent collectif qui a porté le club merengue durant son hégémonie européenne.
Si Ronaldo était souvent présenté comme la star grâce à ses buts, Casemiro souligne l’impact global de Bale sur le terrain. Le milieu de terrain explique que la capacité du Gallois à intervenir dans plusieurs phases de jeu, de l’attaque à la défense, l’a fait se démarquer comme l’un des meilleurs joueurs avec lesquels il a évolué à Madrid.
- AFP
Casemiro oppose le palmarès « exceptionnel » de Ronaldo à la polyvalence de Bale, saluant les qualités physiques et techniques du Gallois.
« Cristiano marque, Cristiano a quinze buts. Au moins quinze buts. Mais Bale attaque, défend, marque de la tête, marque, provoque des fautes », insiste Casemiro. « Cristiano est le meilleur. Cristiano est le meilleur. Cristiano est unique. Mais pour moi, Bale est le meilleur, le plus complet : il attaque, défend, marque de la tête, commet même des fautes. Il fait tout très bien, très vite. Pour moi, Bale est un joueur incroyable. Un joueur incroyable. »
Bale a joué un rôle clé lors de l'une des périodes les plus glorieuses de l'histoire du Real Madrid. Au cours de son séjour en Espagne, l'ailier gallois a aidé le club à remporter cinq titres de Ligue des champions et a inscrit au total 106 buts toutes compétitions confondues. Malgré ces performances, ses relations avec une partie des supporters madrilènes ont souvent été tendues. Bale a régulièrement fait l'objet de critiques dans les médias espagnols, surtout vers la fin de son séjour au club.
Avec le recul, l’intéressé admet qu’il aurait pu mieux gérer ces critiques. Comme le rapporte le Mirror, il a déclaré : « Je pense que pour le Real Madrid, ce n’était pas suffisant pour les supporters. J’étais têtu et je ne voulais pas changer, mais si j’avais mieux joué, j’aurais été moins la cible de la presse et des supporters. »
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Casemiro figure parmi les rares joueurs ayant partagé un vestiaire avec certains des plus grands noms du football national et international. Âgé de 34 ans, et alors que son contrat avec Manchester United s’achève à la fin du mois prochain, le milieu de terrain brésilien doit désormais choisir son avenir. D’après plusieurs sources, il pourrait prochainement rejoindre l’Inter Miami de Lionel Messi.