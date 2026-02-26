Cristiano Ronaldo acquiert une participation dans le club espagnol d'Almeria, poursuivant ainsi son ambition de devenir propriétaire d'un club

Almeria a fait l'objet d'un rachat par un groupe d'investissement saoudien en mai 2025. Le grand Ronaldo évolue actuellement au Moyen-Orient avec Al-Nassr, où il bénéficie du contrat le plus lucratif du monde du football.

À 41 ans, le joueur toujours en pleine forme a déjà fait part de son désir de devenir propriétaire une fois sa carrière exceptionnelle terminée. À propos de l'achat d'un club créé en 1989 seulement, il a déclaré : « J'ai depuis longtemps l'ambition de contribuer au football au-delà du terrain. L'UD Almería est un club espagnol qui dispose de bases solides et d'un potentiel de croissance évident. Je souhaite travailler avec l'équipe qui dirige le club pour l'accompagner dans sa nouvelle phase de croissance. »

Le président d'Almeria, Mohamed al Khereiji, se réjouit de l'arrivée de Ronaldo et a déclaré dans un communiqué : « Il est considéré comme le meilleur sur le terrain. Il connaît très bien les championnats espagnols et comprend le potentiel de ce que nous sommes en train de construire ici, tant au niveau de l'équipe que du centre de formation. »

Almeria a été relégué de la Liga en 2024. Cependant, le club occupe actuellement la troisième place de la Segunda Division, à deux points du leader Racing Santander, et reste en lice pour la promotion.

La présence de Ronaldo, ainsi que ses contacts et sa capacité à générer des revenus, seront les bienvenus au Power Horse Stadium. Il est possible que CR7 investisse dans d'autres clubs avant de raccrocher définitivement ses crampons historiques.