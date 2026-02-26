Getty
Traduit par
Cristiano Ronaldo acquiert une participation dans le club espagnol d'Almeria, poursuivant ainsi son ambition de devenir propriétaire d'un club
L'icône du Real Madrid Ronaldo fait son retour dans le football espagnol
Cinq fois vainqueur du Ballon d'Or, Ronaldo a déjà affronté Almeria lors d'une période emblématique au Santiago Bernabeu, où il a marqué 450 buts en 438 apparitions. Les conditions financières de sa dernière transaction n'ont pas été révélées, mais il aurait réalisé un « investissement stratégique à long terme ».
Un communiqué publié sur le site officiel d'Almeria indique : « Cristiano Ronaldo a acquis 25 % des parts de l'UD Almería par l'intermédiaire de CR7 Sports Investments, une filiale de CR7 SA, ce qui constitue une étape importante dans l'expansion continue du club et du portefeuille d'investissements de l'homme d'affaires portugais.
Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'expansion internationale de l'entité menée par le président Mohamed Al Khereiji à travers son conglomérat SMC Group. »
- Getty
La propriété fait depuis longtemps partie du grand projet de Ronaldo.
Almeria a fait l'objet d'un rachat par un groupe d'investissement saoudien en mai 2025. Le grand Ronaldo évolue actuellement au Moyen-Orient avec Al-Nassr, où il bénéficie du contrat le plus lucratif du monde du football.
À 41 ans, le joueur toujours en pleine forme a déjà fait part de son désir de devenir propriétaire une fois sa carrière exceptionnelle terminée. À propos de l'achat d'un club créé en 1989 seulement, il a déclaré : « J'ai depuis longtemps l'ambition de contribuer au football au-delà du terrain. L'UD Almería est un club espagnol qui dispose de bases solides et d'un potentiel de croissance évident. Je souhaite travailler avec l'équipe qui dirige le club pour l'accompagner dans sa nouvelle phase de croissance. »
Le président d'Almeria, Mohamed al Khereiji, se réjouit de l'arrivée de Ronaldo et a déclaré dans un communiqué : « Il est considéré comme le meilleur sur le terrain. Il connaît très bien les championnats espagnols et comprend le potentiel de ce que nous sommes en train de construire ici, tant au niveau de l'équipe que du centre de formation. »
Almeria a été relégué de la Liga en 2024. Cependant, le club occupe actuellement la troisième place de la Segunda Division, à deux points du leader Racing Santander, et reste en lice pour la promotion.
La présence de Ronaldo, ainsi que ses contacts et sa capacité à générer des revenus, seront les bienvenus au Power Horse Stadium. Il est possible que CR7 investisse dans d'autres clubs avant de raccrocher définitivement ses crampons historiques.
Ronaldo soutenu pour imiter Reynolds et Mac à Wrexham
Louis Saha, ancien coéquipier à Manchester United, a déjà déclaré à propos de l'icône portugaise qui suit une voie similaire à celle des superstars hollywoodiennes dans le nord du Pays de Galles : « Cristiano Ronaldo peut suivre les traces de Ryan Reynolds à Wrexham et il connaîtrait un énorme succès. Il n'y a pas de meilleur promoteur au monde que Cristiano et cela ferait des merveilles dans un club de football, quel que soit son niveau.
Les réseaux sociaux sont une machine gigantesque et personne ne peut rivaliser avec Cristiano, c'est la plus grande star au monde et quoi qu'il fasse à la retraite, les gens le suivront. Il a apporté 20 millions de followers supplémentaires à Al-Nassr en un an et s'il décidait d'acheter un club, cela pourrait être encore plus important.
Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont immédiatement eu un impact énorme à Wrexham et ont pu dépenser beaucoup d'argent pour recruter des joueurs. Nous avons vu le succès qu'ils ont rencontré depuis. Je serais très heureux d'être directeur sportif si Cristiano Ronaldo décidait d'acheter un club ! »
- Getty
Ronaldo rejoint Mbappé et Modric dans le club des actionnaires
Ronaldo rejoint ainsi Kylian Mbappé, Luka Modric, Vinicius Junior et Juan Mata parmi les joueurs qui détiennent des parts dans un club. Cette liste pourrait s'allonger dans un avenir proche, car une autre légende du Real Madrid, Sergio Ramos, tente de négocier le rachat du club de son enfance, Séville.
Publicité