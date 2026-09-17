Cristiano Ronaldo a-t-il renoncé à l'idée de racheter Al-Nassr ?

L'absence du nom du Portugais Cristiano Ronaldo dans les dernières manœuvres liées au possible rachat du club saoudien d'Al-Nassr a soulevé des interrogations sur la position de la star de l'équipe vis-à-vis de cette idée à laquelle son nom a été associé ces derniers temps, notamment avec l'apparition de nouvelles démarches d'investissement impliquant plusieurs parties saoudiennes et américaines.
Des sources portugaises avaient déjà évoqué l'entrée de Ronaldo dans une collaboration commune réunissant un certain nombre d'investisseurs et de parties, dans le but de racheter Al-Nassr au cours de la période à venir, une démarche qui aurait accordé au capitaine de l'équipe un rôle dépassant sa présence sur le terrain pour l'amener à participer à l'avenir du club en matière d'investissement.