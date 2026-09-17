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Cristiano Ronaldo a-t-il renoncé à l'idée de racheter Al-Nassr ?

C. Ronaldo
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

La star portugaise pourrait se diriger vers un projet différent

L'absence du nom du Portugais Cristiano Ronaldo dans les dernières manœuvres liées au possible rachat du club saoudien d'Al-Nassr a soulevé des interrogations sur la position de la star de l'équipe vis-à-vis de cette idée à laquelle son nom a été associé ces derniers temps, notamment avec l'apparition de nouvelles démarches d'investissement impliquant plusieurs parties saoudiennes et américaines.

Des sources portugaises avaient déjà évoqué l'entrée de Ronaldo dans une collaboration commune réunissant un certain nombre d'investisseurs et de parties, dans le but de racheter Al-Nassr au cours de la période à venir, une démarche qui aurait accordé au capitaine de l'équipe un rôle dépassant sa présence sur le terrain pour l'amener à participer à l'avenir du club en matière d'investissement.

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  • imago-sport-1083370014.jpgSebastian Frej

    Nouvelle alliance : Ronaldo hors du tableau

    Le journal « Arriyadiyah » a révélé, dans un nouveau rapport, l'existence de démarches menées par un consortium regroupant un fonds d'investissement local et des investisseurs potentiels, parmi lesquels la société américaine « RedBird », aux côtés d'intermédiaires saoudiens et de l'homme d'affaires Ibrahim Al-Muhaidib, dans le but de parvenir à un accord avec le Fonds public d'investissement « PIF » pour acquérir une participation dans la société du club d'Al-Nassr.

    Selon ce rapport, les négociations entre le consortium d'investissement et les investisseurs saoudiens, d'une part, et le Fonds public d'investissement, d'autre part, ont connu une activité soutenue au cours des dernières semaines, avec pour objectif l'acquisition d'une participation dans la société du club d'ici la fin de la saison en cours.

    À lire aussi : Vidéo : Bono attire tous les regards en Arabie saoudite à la manière du Mondial
    Dans le même temps, le rapport ne comporte aucune référence à Cristiano Ronaldo au sein du consortium qui œuvre actuellement à acquérir une participation dans Al-Nassr, ce qui ouvre la porte aux interrogations sur l'avenir de l'idée à laquelle le nom du capitaine de l'équipe avait été associé auparavant.

    L'absence du nom de Ronaldo dans les démarches actuelles ne signifie pas nécessairement son retrait d'un éventuel projet d'investissement, d'autant qu'il n'existe à ce jour aucune information officielle confirmant qu'il ait renoncé à l'idée ou qu'il s'en soit retiré de manière définitive, mais les récents développements ont replacé ce dossier dans le champ des interrogations.

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    Les calculs de Ronaldo ont-ils changé ?

    Les interrogations se multiplient avec l'existence de rapports indiquant que Ronaldo est devenu moins ouvert à l'idée d'entrer dans un projet d'investissement au sein d'Al-Nassr, dans un contexte marqué par certains dossiers et problèmes internes que traverse le club durant la période actuelle. Sa position définitive n'a toutefois pas encore été annoncée officiellement.

    La société américaine « RedBird », présidée par Gerry Cardinale, possède intégralement les clubs italien de l'AC Milan et français de Toulouse, en plus de détenir une part supérieure à 10 % au sein du club anglais de Liverpool, ce qui confère au consortium proposé une grande expérience dans le domaine de l'investissement sportif et de la gestion des clubs.

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    Alors que les regards se tournent vers les négociations en cours autour de l'avenir de la propriété d'Al-Nassr, la position de Ronaldo demeure le maillon flou du tableau jusqu'à présent, d'autant que son absence du consortium révélé par « Al-Riyadiya » soulève une question importante quant à savoir si ses calculs concernant le rachat d'Al-Nassr ont changé.

    L'absence du nom de Ronaldo dans les démarches actuelles pourrait n'être qu'un développement temporaire dans le déroulement des négociations, ou un indice que le projet de rachat autrefois associé à son nom est entré dans une nouvelle phase avec des parties différentes, ce que révéleront les développements et les négociations à venir.

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