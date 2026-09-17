Cristiano Ronaldo a-t-il renoncé à l'idée de racheter Al-Nassr ?

Le journal « Arriyadiyah » a révélé, dans un nouveau rapport, l'existence de démarches menées par un consortium regroupant un fonds d'investissement local et des investisseurs potentiels, parmi lesquels la société américaine « RedBird », aux côtés d'intermédiaires saoudiens et de l'homme d'affaires Ibrahim Al-Muhaidib, dans le but de parvenir à un accord avec le Fonds public d'investissement « PIF » pour acquérir une participation dans la société du club d'Al-Nassr.

Selon ce rapport, les négociations entre le consortium d'investissement et les investisseurs saoudiens, d'une part, et le Fonds public d'investissement, d'autre part, ont connu une activité soutenue au cours des dernières semaines, avec pour objectif l'acquisition d'une participation dans la société du club d'ici la fin de la saison en cours.

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Dans le même temps, le rapport ne comporte aucune référence à Cristiano Ronaldo au sein du consortium qui œuvre actuellement à acquérir une participation dans Al-Nassr, ce qui ouvre la porte aux interrogations sur l'avenir de l'idée à laquelle le nom du capitaine de l'équipe avait été associé auparavant.

L'absence du nom de Ronaldo dans les démarches actuelles ne signifie pas nécessairement son retrait d'un éventuel projet d'investissement, d'autant qu'il n'existe à ce jour aucune information officielle confirmant qu'il ait renoncé à l'idée ou qu'il s'en soit retiré de manière définitive, mais les récents développements ont replacé ce dossier dans le champ des interrogations.