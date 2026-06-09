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Cristian Romero vers Manchester United ?! Les Red Devils « prépareraient une offre » pour le capitaine de Tottenham
Manchester United vise un défenseur aux qualités de leader.
Selon le journaliste argentin Gastón Edul, Manchester United aurait fait de Romero sa priorité pour renforcer sa défense. Les Red Devils chercheraient à apporter plus de solidité à leur arrière-garde et considéreraient l’international argentin comme un renfort idéal. Depuis son arrivée en provenance de l’Atalanta, Romero s’est imposé comme l’un des défenseurs centraux les plus fiables de la Premier League. United suivrait de près son parcours et envisagerait désormais de faire une offre importante pour le joueur de 28 ans.
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Tottenham est déterminé à conserver Romero.
Selon GiveMeSport, Tottenham hésiterait à laisser partir Romero, devenu indispensable depuis son arrivée. Ses qualités de leader et son style défensif agressif en font l’un des joueurs les plus influents du club. Les Lilywhites le considèrent comme un élément clé de leurs projets à long terme.
Toute négociation s’annonce complexe : les Spurs réclameront un chèque conséquent pour laisser filer l’Argentin vers un concurrent direct de Premier League. De leur côté, les Red Devils placent le défenseur parmi leurs principales cibles afin de résoudre leurs problèmes défensifs de longue date.
La connexion argentine accroît l’attrait
L’intérêt de Manchester United pour Romero s’appuie notamment sur la possibilité de le réunir avec son compatriote Lisandro Martínez, avec qui il a déjà brillé en sélection argentine. Les deux défenseurs partagent une entente parfaite, forgée au plus haut niveau international. Les nombreux pépins physiques qui ont touché la arrière des Red Devils ces 18 derniers mois ont contraint l’entraîneur à multiplier les compositions et freiné la dynamique du groupe. L’expérience et la solidité de Romero sont perçues comme des atouts capables de stabiliser l’arrière-garde mancunienne.
Toutefois, les Red Devils ne sont pas seuls sur le coup : le FC Barcelone surveillerait aussi de près la situation du défenseur.
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L'heure de vérité approche
Tous les regards sont désormais tournés vers Manchester United : le club rouge devra, au fil des semaines, déposer une offre officielle pour le défenseur de Tottenham. Une telle démarche mettra à l’épreuve la détermination des Spurs à conserver l’un de leurs joueurs clés, et convaincre le club londonien de céder son capitaine constituera sans doute l’obstacle majeur à toute transaction.
Toute démarche interviendrait par ailleurs après la Coupe du monde, Romero faisant partie de la sélection argentine et étant attendu comme pilier de la défense de l’Albiceleste dans sa quête de titre.