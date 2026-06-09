Cristian Romero vers Manchester United ?! Les Red Devils « prépareraient une offre » pour le capitaine de Tottenham

Selon GiveMeSport, Tottenham hésiterait à laisser partir Romero, devenu indispensable depuis son arrivée. Ses qualités de leader et son style défensif agressif en font l’un des joueurs les plus influents du club. Les Lilywhites le considèrent comme un élément clé de leurs projets à long terme.

Toute négociation s’annonce complexe : les Spurs réclameront un chèque conséquent pour laisser filer l’Argentin vers un concurrent direct de Premier League. De leur côté, les Red Devils placent le défenseur parmi leurs principales cibles afin de résoudre leurs problèmes défensifs de longue date.