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Cristian Romero, star de Tottenham, en route vers l’Inter alors que Roberto De Zerbi accepte son départ
Tottenham s’accorde sur un montant pour son capitaine Romero
Tottenham a conclu un accord de 40 M€ (34 M£) pour vendre le défenseur Romero à l’Inter, selon ESPN. L’international argentin de 28 ans a passé cinq saisons chez les Spurs. Il a été nommé capitaine du club par l’ancien entraîneur Thomas Frank il y a un an, après le départ de Son Heung-min. Romero a exprimé en privé son désir de quitter le nord de Londres cet été, et un accord verbal entre les Spurs et l’Inter a désormais été trouvé.
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De Zerbi tient sa promesse faite au défenseur
L'entraîneur principal de Tottenham, De Zerbi, a confirmé qu'il respecterait la décision de Romero de rechercher un nouveau défi. Le technicien a révélé un pacte conclu à son arrivée au club en avril.
« Au début de mon aventure, en avril, j'ai eu, je ne sais pas, un million de réunions individuelles », a déclaré De Zerbi, cité par Metro. « Et [les joueurs] m'ont dit quelle était leur idée. J'ai dit : “Oui, aidez-moi à nous maintenir, et ensuite je vous aiderai à partir”. Si vous ne m'aidez pas à nous maintenir, vous restez sous l'eau avec moi !
« Mais Romero avec moi a été incroyable. Au top, dans son comportement, son respect, il a souffert quand il n'a pas joué le dernier match. Ce n'est pas vrai qu'il voulait partir en Argentine pour préparer leur Coupe du monde. Ce n'est pas vrai. »
Il a ajouté : « Après la demi-finale [contre l'Angleterre], nous nous sommes envoyé un message, mais je ne l'ai jamais appelé pour le convaincre de rester. J'ai respecté ce qu'il m'a dit. Comme pour [Guglielmo] Vicario, comme pour chaque joueur. Romero, en tant que joueur, est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, mais à la fin j'ai dit que je voulais respecter la volonté des joueurs. »
Remaniement défensif en cours à Londres
Avant qu’Inter n’émerge comme le favori, Romero avait suscité l’intérêt des géants espagnols du marché des transferts, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Cependant, un transfert en Liga ne s’est pas concrétisé. Tottenham a déjà renforcé les options défensives de De Zerbi en prévision du départ de Romero. Le club a bouclé des accords cet été pour les défenseurs centraux Jan Paul van Hecke et Marcos Senesi.
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Conditions personnelles restantes avant la conclusion de l'accord
Si Tottenham et l’Inter ont trouvé un accord verbal sur l’indemnité de transfert, Romero n’a pas encore finalisé les conditions personnelles de son contrat avec le club italien. Les négociations entre l’Inter et les représentants du défenseur se poursuivent afin de régler les derniers détails du transfert. S’il se concrétise, ce départ mettra fin au séjour de cinq ans de Romero à Tottenham, tandis que l’équipe de De Zerbi poursuit sa préparation estivale.
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