L'entraîneur principal de Tottenham, De Zerbi, a confirmé qu'il respecterait la décision de Romero de rechercher un nouveau défi. Le technicien a révélé un pacte conclu à son arrivée au club en avril.

« Au début de mon aventure, en avril, j'ai eu, je ne sais pas, un million de réunions individuelles », a déclaré De Zerbi, cité par Metro. « Et [les joueurs] m'ont dit quelle était leur idée. J'ai dit : “Oui, aidez-moi à nous maintenir, et ensuite je vous aiderai à partir”. Si vous ne m'aidez pas à nous maintenir, vous restez sous l'eau avec moi !

« Mais Romero avec moi a été incroyable. Au top, dans son comportement, son respect, il a souffert quand il n'a pas joué le dernier match. Ce n'est pas vrai qu'il voulait partir en Argentine pour préparer leur Coupe du monde. Ce n'est pas vrai. »

Il a ajouté : « Après la demi-finale [contre l'Angleterre], nous nous sommes envoyé un message, mais je ne l'ai jamais appelé pour le convaincre de rester. J'ai respecté ce qu'il m'a dit. Comme pour [Guglielmo] Vicario, comme pour chaque joueur. Romero, en tant que joueur, est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, mais à la fin j'ai dit que je voulais respecter la volonté des joueurs. »