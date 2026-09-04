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Gabriel-Martinelli-Al-HilalAl-Hilal (X)
GOAL

Traduit par

Crise ou solution ? Martinelli, un « transfert » qui fait polémique après son arrivée à Al-Hilal

FEATURES
G. Martinelli
C. Summerville
Al Hilal
Saudi Pro League
Brésil
Pays-Bas
Arabie saoudite

Le nouveau crack du Zaïm dans le viseur des doutes

L'arrivée du Brésilien Gabriel Martinelli dans les rangs d'Al-Hilal, en provenance d'Arsenal, a suscité une certaine controverse parmi les supporters du club, non pas à cause du nom du joueur ou de ses qualités, mais en raison de son poste sur le terrain.

Martinelli excelle en effet dans le rôle d'ailier gauche, le poste même occupé par le Néerlandais Crysencio Summerville, d'où une question qui surgit rapidement : pourquoi Al-Hilal a-t-il recruté deux ailiers évoluant au même poste ? Et le club avait-il réellement besoin d'un nouveau transfert à ce poste ?

Mais analyser le transfert sous un angle plus large révèle que le choix de Martinelli n'est peut-être pas lié uniquement à son poste de prédilection, mais aussi aux qualités techniques et tactiques qu'il possède et qui lui permettent d'occuper plus d'un rôle au sein du dispositif d'Al-Hilal.

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  • Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Martinelli, une arme polyvalente sur plusieurs postes

    Certes, l'aile gauche est le poste où Martinelli a brillé à de nombreuses reprises au cours de sa carrière avec Arsenal, mais ce n'est pas un joueur qui se cantonne à une seule position sur le terrain.

    Le Brésilien peut également évoluer sur l'aile droite, tout comme il peut être utilisé dans des rôles offensifs plus axiaux, notamment celui de faux attaquant, ce qui offre au staff technique une plus grande marge de manœuvre pour l'employer en fonction des besoins de chaque match.

    C'est là qu'apparaît la valeur de cette recrue pour Simone Inzaghi : l'entraîneur italien n'obtient pas un joueur figé à une position fixe sur le schéma tactique, mais un ailier capable de se déplacer, de changer de position et de s'infiltrer dans différentes zones du terrain.

    À lire aussi : Une attaque dévastatrice, mais... Salem Al-Dawsari va-t-il rester avec Al-Hilal ?

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    Le secret réside dans les transitions rapides

    L'un des principaux atouts de Martinelli réside dans sa capacité à exploiter les espaces et à passer rapidement de la phase défensive à la phase offensive.

    Le Brésilien possède la vitesse et la conduite de balle, ainsi que la capacité à exploiter les espaces derrière les lignes adverses, des qualités qui peuvent lui offrir un rôle important dans le style de jeu d'Al-Hilal, en particulier lorsque l'équipe a besoin d'un joueur capable de transformer une possession ou une récupération de balle en une attaque rapide et dangereuse.

    De plus, ses déplacements incessants lui permettent d'attirer les défenseurs et d'ouvrir des espaces pour ses coéquipiers, au lieu de compter uniquement sur les percées individuelles sur l'aile.

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    Somerville et Martinelli : ressemblance ou complémentarité ?

    La présence de Crysencio Summerville dans l'effectif ne signifie pas nécessairement que l'arrivée de Martinelli entraînera un embouteillage sur l'aile gauche, car le joueur néerlandais dispose lui-même d'une souplesse qui lui permet d'évoluer à plus d'un poste. Ainsi, la présence de ce duo pourrait offrir à Inzaghi de multiples options tactiques, plutôt que de constituer la simple répétition d'un même joueur.

    L'entraîneur italien peut s'appuyer sur l'un d'eux sur l'aile, tandis que l'autre se déplace vers le côté opposé ou vers une zone plus profonde, selon la nature du match et la manière de défendre de l'adversaire.

    Le plus important dans le recrutement de Martinelli et Summerville par Al-Hilal ne réside pas seulement dans leur capacité à créer le danger offensif, mais aussi dans le fait qu'ils possèdent un ensemble de caractéristiques qui correspondent aux exigences du football moderne.

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    Al-Hilal ne cherche pas un ailier qui attend le ballon sur la ligne avant de tenter simplement de percer la défense adverse, mais un joueur capable de participer à la construction, au pressing et au soutien défensif, puis de basculer rapidement vers l'attaque à la récupération du ballon.

    Sous cet angle, le transfert de Martinelli apparaît comme bien plus qu'un simple recrutement d'un nouvel ailier gauche.

    Il s'agit d'une tentative d'Al-Hilal de bâtir une ligne offensive dotée de vitesse, de souplesse et d'une capacité à percer et à désorganiser, tout en assumant les tâches défensives et offensives.

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  • Crise ou solution ?

    Le recrutement de Martinelli par Al-Hilal peut, à première vue, sembler créer un problème en raison de la présence de Sommerville au même poste, mais la polyvalence du Brésilien et sa capacité à évoluer sur plusieurs rôles changent totalement la donne.

    Cette opération reflète en fin de compte la confiance d'Inzaghi et de la direction sportive dans les qualités de Martinelli, et révèle la volonté d'Al-Hilal de disposer de joueurs dont l'influence ne se limite pas à un seul poste. Dès lors, la vraie question ne sera pas : « Pourquoi Al-Hilal a-t-il recruté un autre ailier gauche ? »

    Elle sera plutôt : « Comment Inzaghi va-t-il tirer parti de la présence de deux ailiers capables d'évoluer à plusieurs postes avec la même efficacité, tant offensivement que défensivement ? »

    Et c'est précisément là que ce transfert, qui a suscité la polémique au moment de son annonce, pourrait passer du statut de casse-tête dans la répartition des postes à celui de l'un des plus importants atouts tactiques d'Al-Hilal pour la nouvelle saison.

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