L'arrivée du Brésilien Gabriel Martinelli dans les rangs d'Al-Hilal, en provenance d'Arsenal, a suscité une certaine controverse parmi les supporters du club, non pas à cause du nom du joueur ou de ses qualités, mais en raison de son poste sur le terrain.

Martinelli excelle en effet dans le rôle d'ailier gauche, le poste même occupé par le Néerlandais Crysencio Summerville, d'où une question qui surgit rapidement : pourquoi Al-Hilal a-t-il recruté deux ailiers évoluant au même poste ? Et le club avait-il réellement besoin d'un nouveau transfert à ce poste ?

Mais analyser le transfert sous un angle plus large révèle que le choix de Martinelli n'est peut-être pas lié uniquement à son poste de prédilection, mais aussi aux qualités techniques et tactiques qu'il possède et qui lui permettent d'occuper plus d'un rôle au sein du dispositif d'Al-Hilal.