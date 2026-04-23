Crise des blessures pour Barcelone et l'Espagne ! Lamine Yamal risque le pire scénario à l'approche de la Coupe du monde

Yamal a subi une blessure pour le moins inhabituelle lors de la rencontre face au Celta Vigo. À la 40^e minute, le jeune joueur de 18 ans avait transformé avec sang-froid un penalty qu’il avait lui-même obtenu, offrant au Barça l’avantage au score, finalement décisif. Au lieu de célébrer, il a immédiatement signalé au banc qu’il était blessé, puis il s’est effondré sur la pelouse, entouré de coéquipiers perplexes.

Le staff médical est intervenu aussitôt, et le jeune joueur, visiblement touché, a quitté le terrain en boitant pour regagner directement les vestiaires. Roony Bardghji l’a remplacé.

Même en cas d’indisponibilité pour la fin de saison, le Barça conserverait son avance confortable sur le Real Madrid, mais plusieurs rencontres cruciales, dont le Clásico en mai, restent à disputer avant d’envisager un deuxième titre consécutif en Liga.