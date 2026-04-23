Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, les premiers examens effectués mercredi soir indiquent que l’attaquant de 18 ans souffre d’une déchirure musculaire à la cuisse.
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Crise des blessures pour Barcelone et l'Espagne ! Lamine Yamal risque le pire scénario à l'approche de la Coupe du monde
Selon les rapports, l’indisponibilité pourrait atteindre six semaines.
Yamal sera absent des terrains pendant au moins cinq à six semaines, voire davantage si sa convalescence accuse du retard. Ce calendrier le tient pour sûr éloigné du reste de la saison nationale et met sérieusement en péril sa présence à la Coupe du monde. De nouveaux examens sont programmés jeudi.
Avec sept semaines avant le coup d’envoi de la compétition aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’Espagne doit déjà se projeter vers son entrée en lice face au Cap-Vert le 15 juin, soit quatre jours après le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud.
- AFP
Yamal s’est blessé immédiatement après avoir transformé son penalty.
Yamal a subi une blessure pour le moins inhabituelle lors de la rencontre face au Celta Vigo. À la 40^e minute, le jeune joueur de 18 ans avait transformé avec sang-froid un penalty qu’il avait lui-même obtenu, offrant au Barça l’avantage au score, finalement décisif. Au lieu de célébrer, il a immédiatement signalé au banc qu’il était blessé, puis il s’est effondré sur la pelouse, entouré de coéquipiers perplexes.
Le staff médical est intervenu aussitôt, et le jeune joueur, visiblement touché, a quitté le terrain en boitant pour regagner directement les vestiaires. Roony Bardghji l’a remplacé.
Même en cas d’indisponibilité pour la fin de saison, le Barça conserverait son avance confortable sur le Real Madrid, mais plusieurs rencontres cruciales, dont le Clásico en mai, restent à disputer avant d’envisager un deuxième titre consécutif en Liga.