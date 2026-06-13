Le communiqué ajoute : « La riche expérience de l’entraîneur abruzzese sera un atout majeur pour le projet sportif que le club prépare la saison prochaine. En vingt ans de carrière, Marco Giampaolo a constamment su révéler les jeunes talents, comme il l’avait déjà prouvé chez les Grigiorossi avec Federico Di Francesco, alors âgé de 21 ans, et le très jeune Rey Manaj, tous deux en vue lors de la saison 2014/15. D’autres talents comme Leandro Paredes, Piotr Zielinski, Patrick Schick ou Milan Skriniar se sont également révélés sous sa direction avant d’atteindre le plus haut niveau national et international.





Avec 413 matchs déjà au compteur chez les pros, Giampaolo redémarre de zéro à la tête de la Cremonese, qu’il a déjà dirigée à 35 reprises par le passé.





«Bon travail, coach !»



