Coutinho jouera avec Neymar et Arthur : l’annonce officielle de Santos

La prudence est évidemment de mise, étant donné que la raison de son précédent arrêt dans sa carrière n’était pas due seulement à des problèmes physiques, mais aussi à une fragilité mentale. Des problèmes qui semblent aujourd’hui derrière lui et qui ont poussé Neymar à convaincre Santos de lui donner sa chance.

Les deux ont en effet souvent joué ensemble dans leur jeunesse et avec les sélections brésiliennes, mais ils ne sont jamais parvenus à évoluer ensemble dans un club. À leurs côtés, il y aura un autre ancien du Barça, Arthur, arrivé à la fin du mercato européen après son départ de la Juventus.