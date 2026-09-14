Le Santos est en train de bâtir une véritable équipe de rêve et, après avoir fait revenir au bercail il y a désormais plus d’un an le joyau Neymar Jr., le club a bouclé ces dernières heures l’arrivée d’une autre très grande ancienne star du Brésil, qui était restée libre après la fin de son contrat avec Vasco da Gama : Philippe Coutinho.
Traduit par
Coutinho jouera avec Neymar et Arthur : l’annonce officielle de Santos
Contrat jusqu’à la fin de l’année
L’annonce officielle de Santos a acté noir sur blanc l’accord que Coutinho a choisi de signer jusqu’au 31 décembre 2026, date à laquelle s’achèvera de fait l’année sportive brésilienne.
En effet, Coutinho n’a plus disputé de match officiel depuis le 14 février dernier, lorsqu’il évoluait alors à Vasco da Gama, le club où il a grandi dans son enfance avant de rejoindre l’Inter.
AVEC ARTHUR ET NEYMAR
La prudence est évidemment de mise, étant donné que la raison de son précédent arrêt dans sa carrière n’était pas due seulement à des problèmes physiques, mais aussi à une fragilité mentale. Des problèmes qui semblent aujourd’hui derrière lui et qui ont poussé Neymar à convaincre Santos de lui donner sa chance.
Les deux ont en effet souvent joué ensemble dans leur jeunesse et avec les sélections brésiliennes, mais ils ne sont jamais parvenus à évoluer ensemble dans un club. À leurs côtés, il y aura un autre ancien du Barça, Arthur, arrivé à la fin du mercato européen après son départ de la Juventus.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles