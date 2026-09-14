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philippe-coutinho(C)Getty images
Emanuele Tramacere

Traduit par

Coutinho jouera avec Neymar et Arthur : l’annonce officielle de Santos

Santos FC
P. Coutinho
Neymar
Arthur
Mercato
Inter
Juventus FC

L’annonce tant attendue est enfin arrivée et, à la Juventus, un duo de stars va se former.

Le Santos est en train de bâtir une véritable équipe de rêve et, après avoir fait revenir au bercail il y a désormais plus d’un an le joyau Neymar Jr., le club a bouclé ces dernières heures l’arrivée d’une autre très grande ancienne star du Brésil, qui était restée libre après la fin de son contrat avec Vasco da Gama : Philippe Coutinho.

  • Contrat jusqu’à la fin de l’année

    L’annonce officielle de Santos a acté noir sur blanc l’accord que Coutinho a choisi de signer jusqu’au 31 décembre 2026, date à laquelle s’achèvera de fait l’année sportive brésilienne.

    En effet, Coutinho n’a plus disputé de match officiel depuis le 14 février dernier, lorsqu’il évoluait alors à Vasco da Gama, le club où il a grandi dans son enfance avant de rejoindre l’Inter.


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  • AVEC ARTHUR ET NEYMAR

    La prudence est évidemment de mise, étant donné que la raison de son précédent arrêt dans sa carrière n’était pas due seulement à des problèmes physiques, mais aussi à une fragilité mentale. Des problèmes qui semblent aujourd’hui derrière lui et qui ont poussé Neymar à convaincre Santos de lui donner sa chance.

    Les deux ont en effet souvent joué ensemble dans leur jeunesse et avec les sélections brésiliennes, mais ils ne sont jamais parvenus à évoluer ensemble dans un club. À leurs côtés, il y aura un autre ancien du Barça, Arthur, arrivé à la fin du mercato européen après son départ de la Juventus.

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