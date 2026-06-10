Coupe du monde : en cas de slogans « inacceptables » dans les tribunes, les matchs de l’Iran seront interrompus

À la veille de la Coupe du monde de la FIFA 2026, Ahmad Donyamali, ministre des Sports et de la Jeunesse de la République islamique, a mis en garde contre d’éventuels « incidents dans les tribunes », qui pourraient perturber le tournoi.





Il a précisé que, si nécessaire, le responsable de l’équipe aurait « le devoir » d’interrompre la rencontre. Selon Iranwire, qui cite le site sportif iranien Varzh 3, le ministre a averti que l’Iran serait « extrêmement sensible » à l’affichage de drapeaux non officiels ou à la scandation de slogans de protestation durant les compétitions.



