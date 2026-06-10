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Qatar v IR Iran - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Coupe du monde : en cas de slogans « inacceptables » dans les tribunes, les matchs de l’Iran seront interrompus

Iran
Coupe du monde

Téhéran lance un avertissement juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

À la veille de la Coupe du monde de la FIFA 2026, Ahmad Donyamali, ministre des Sports et de la Jeunesse de la République islamique, a mis en garde contre d’éventuels « incidents dans les tribunes », qui pourraient perturber le tournoi.


Il a précisé que, si nécessaire, le responsable de l’équipe aurait « le devoir » d’interrompre la rencontre. Selon Iranwire, qui cite le site sportif iranien Varzh 3, le ministre a averti que l’Iran serait « extrêmement sensible » à l’affichage de drapeaux non officiels ou à la scandation de slogans de protestation durant les compétitions.


  • « Dans nos stades, si un drapeau ou un symbole autre que celui de la République islamique d’Iran – selon les propos de Donyamali rapportés par l’AFP et repris en Italie par l’ANSA – est exhibé, ou si des slogans contraires au règlement sont scandés, le responsable de l’équipe doit immédiatement interrompre la rencontre.


    « Il incombe aux organisateurs de remédier à la situation », a-t-il ajouté. Le règlement de la FIFA, rappelle encore l’AFP, interdit les symboles politiques pendant les matchs de la Coupe du monde. Auparavant, Mehdi Taj, président de la Fédération iranienne de football, avait adressé des lettres au président de la FIFA pour demander que des mesures soient prises afin d’empêcher que de tels incidents ne se reproduisent.


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