Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
GermanyGetty

Traduit par

Coupe du monde 2026 : suivez en direct Équateur - Allemagne

Équateur vs Allemagne
Équateur
Allemagne
Coupe du monde

Suivez en direct avec nous la troisième journée de la Coupe du monde.

3e journée de la Coupe du monde 2026

Allemagne - Équateur

Butteurs :


L’Allemagne de Julian Nagelsmann entre en lice à 22 h lors dela troisième journée du groupe E contre l’Équateur de Sebastian Beccacece, au Meadowlands Stadium d’East Rutherford, dans l’État de New York. Les Allemands, déjà qualifiés pour les seizièmes de finale après leurs deux victoires contre Curaçao et la Côte d’Ivoire, déjà qualifiés pour les seizièmes de finale en tant que leaders du groupe, connaissent déjà leur programme : ils affronteront lundi 29 à 22 h 30 l’équipe classée troisième d’un autre groupe à l’issue du premier tour à élimination directe. Dans le même temps, les Sud-Américains doivent impérativement s’imposer pour chiper la deuxième place aux Ivoiriens ou, à défaut, atteindre quatre points et occuper la troisième place, ce qui leur offrirait de solides chances d’être repêchés.




  • LES BUTS ET LES ACTIONS DÉCISIVES :

    • Publicité

  • LE BILAN DU MATCH :

    Équateur - Allemagne

    Butteurs :

    ÉQUATEUR (4-4-2) : H. Galindez ; J. Ordoñez, W. Pacho, A. Franco, P. Hincapié ; P. Vite, M. Caicedo, P. Estupiñán ; G. Plata, Enner Valencia. Sélectionneur : Beccacece.


    ALLEMAGNE (4-2-3-1) : M. Neuer ; D. Raum, A. Rüdiger, J. Tah, J. Kimmich ; L. Goretzka, A. Stiller ; F. Wirtz, D. Undav, J. Leweling ; N. Woltemade. Sélectionneur : Nagelsmann.


    Avertissements :

    Expulsés :

    Passes décisives :

    Arbitre : Minch (CIN)


Coupe du monde
Équateur crest
Équateur
ECU
Allemagne crest
Allemagne
ALM