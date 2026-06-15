Coupe du monde 2026 : suivez Belgique-Égypte en direct à partir de 21 h

La Belgique entame son parcours dans la Coupe du monde 2026 face à l’Égypte au Seattle Stadium, lors d’un match du groupe G déjà crucial pour les deux équipes. Les Diables Rouges de Rudi Garcia visent une victoire d’entrée pour s’imposer comme la force dominante de la poule, tandis que les Pharaons aspirent à réécrire leur histoire dans la compétition.

Les Belges, qui ont réussi leur transition générationnelle, peuvent s’appuyer sur un milieu de terrain dirigé par Kevin De Bruyne et sur Jérémy Doku, ailier imprévisible dont l’accélération et les dribbles ont été salués par Toby Alderweireld, qui l’a qualifié de « pur football ».

De son côté, l’Égypte aligne à Seattle son atout majeur : Mohamed Salah. Pour la star de Liverpool, cette Coupe du monde a une saveur particulière, peut-être la dernière chance de laisser son empreinte dans le plus grand tournoi de la planète. La déception de 2018 en Russie est encore vive ; aujourd’hui, après l’absence de 2022, le capitaine veut prouver qu’il peut faire la différence quand cela compte vraiment.

Hossam Hassan a façonné un groupe difficile à manœuvrer, conçu pour étouffer la créativité adverse puis partir en transition rapide. Le plan est simple : défendre avec discipline et exploiter les contres pour lancer Salah et Omar Marmoush.

Garcia devra donc doser l’impulsion offensive de ses joueurs sans exposer sa défense aux contres égyptiens. Un duel entre la fantaisie belge et la solidité africaine qui s’annonce tactique et intense, digne d’un match d’ouverture de Coupe du monde.







