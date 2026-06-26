Coupe du monde 2026, Norvège - France : suivez le match EN DIRECT

Haaland contre Mbappé, Odegaard face à Olise : la Norvège défie la France pour conclure la phase de groupes de cette Coupe du monde, tandis que Sénégal et Irak s’affrontent dans l’autre rencontre du groupe I. Les deux sélections, à égalité parfaite en tête du classement, visent la première place pour s’assurer un parcours plus favorable au tour suivant. Un simple match nul suffirait à la France, dont la différence de buts est légèrement supérieure à celle de la Norvège (+5 contre +4), ce qui contraint Haaland et ses coéquipiers à l’emporter pour dépasser au classement les vice-champions du monde en titre.





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