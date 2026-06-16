Coupe du monde 2026, France - Sénégal : suivez le match EN DIRECT

Coupe du monde 2026

France - Sénégal

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Le deuxième grand favori à la conquête du trophée fait son entrée dans la Coupe du monde 2026. Après le faux pas de l’Espagne face au Cap-Vert et en attendant l’entrée en lice de l’Argentine, championne en titre, qui défiera l’Algérie cette nuit à 3 heures (heure italienne), la France, vice-championne du monde sous la houlette de Didier Deschamps, lancera son tournoi à 21 heures lors de la première journée du Groupe I, également composé de la Norvège de Haaland et de l’Irak, qui s’affronteront à minuit : Rendez-vous au Meadowlands Stadium d’East Rutherford pour Mbappé, Olise et leurs coéquipiers, pour une rencontre qui ne manquera pas de piquant face au Sénégal de Pape Thiaw et Sadio Mané. En toile de fond, le souvenir retentissant de 2002 resurgit, lorsque les Lions de la Teranga avaient surpris les champions du monde en titre dès leur entrée en lice. Les Bleus doivent néanmoins s’imposer pour prendre la tête d’un groupe loin d’être évident.























