Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Kylian Mbappe France 2026Getty Images

Traduit par

Coupe du monde 2026, France - Sénégal : suivez le match EN DIRECT

France vs Sénégal
France
Sénégal
Coupe du monde

Suivez en direct avec nous la première journée de la Coupe du monde 2026.

Coupe du monde 2026

France - Sénégal

Buteurs :


Le deuxième grand favori à la conquête du trophée fait son entrée dans la Coupe du monde 2026. Après le faux pas de l’Espagne face au Cap-Vert et en attendant l’entrée en lice de l’Argentine, championne en titre, qui défiera l’Algérie cette nuit à 3 heures (heure italienne), la France, vice-championne du monde sous la houlette de Didier Deschamps, lancera son tournoi à 21 heures lors de la première journée du Groupe I, également composé de la Norvège de Haaland et de l’Irak, qui s’affronteront à minuit : Rendez-vous au Meadowlands Stadium d’East Rutherford pour Mbappé, Olise et leurs coéquipiers, pour une rencontre qui ne manquera pas de piquant face au Sénégal de Pape Thiaw et Sadio Mané. En toile de fond, le souvenir retentissant de 2002 resurgit, lorsque les Lions de la Teranga avaient surpris les champions du monde en titre dès leur entrée en lice. Les Bleus doivent néanmoins s’imposer pour prendre la tête d’un groupe loin d’être évident.







  • LES BUTS ET LES ACTIONS CLÉS :

    • Publicité

  • LE BILAN DU MATCH :

    France-Sénégal

    Buteurs :


    FRANCE (4-2-3-1) : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez – Rabiot, Tchouamenì – Olise, Dembélé, Doué – Mbappé. Sélectionneur : Deschamps


    SÉNÉGAL (4-3-3) : E. Mendy ; Niakhatye, Diatta, Koulibaly, Malick Diouf ; Gana Gueye, Camara, Pape Gueye ; Mané, Nicholas Jackson, Ismaila Sarr. Entraîneur : Pape Thiaw


    Buteurs :

    Avertissements :

    Avertis : Expulsés
    : Passes décisives :

    Arbitre : Faghani (IRN)

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Sénégal crest
Sénégal
SEN