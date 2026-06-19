Tout est prêt pour le retour sur le terrain des hôtes de cette Coupe du monde, les États-Unis, qui affrontent l'Australie : un duel entre les deux équipes du groupe D, toutes deux invaincues. Le vainqueur se qualifiera d'ores et déjà pour le tour suivant après seulement deux matchs. Pulisic est absent, tandis que Balogun, qui vise le titre de meilleur buteur, est confirmé dans le onze de départ. Les Australiens ont créé la surprise en battant la Turquie et comptent bien continuer à surprendre.
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Coupe du monde 2026, États-Unis - Australie : suivez le match en direct
BUTS ET FAITS MARQUANTS
États-Unis - Australie : 0-0
BUTEURS –
BUTS ET FAITS MARQUANTS –
LE BILAN DU MATCH
ÉTATS-UNIS (4-2-3-1) : Freese ; Freeman, Richards, Ream, Robinson ; Adams, Tillman ; Dest, McKennie, Pepi ; Balogun. Entraîneur : Mauricio Pochettino.
Remplaçants : Turner, Brady, Trusty, Robinson, Arfsten, McKenzie, Scally, Reyna, Berhalter, Roldan, Aaronson, Wright, Weah, Zendejas.
AUSTRALIE (3-4-3) : Beach ; Circati, Souttar, Burgess ; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler ; Bos ; Leckie, Touré, Velupillay. Sélectionneur : Tony Popović.
Remplaçants : Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Trewin, Behich, Herrington, Metcalfe, Devlin, Irvine, Hrustic, Mabil, Irankunda, Volpato, Yengi.
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