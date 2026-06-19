Coupe du monde 2026, États-Unis - Australie : suivez le match en direct

ÉTATS-UNIS (4-2-3-1) : Freese ; Freeman, Richards, Ream, Robinson ; Adams, Tillman ; Dest, McKennie, Pepi ; Balogun. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Remplaçants : Turner, Brady, Trusty, Robinson, Arfsten, McKenzie, Scally, Reyna, Berhalter, Roldan, Aaronson, Wright, Weah, Zendejas.





AUSTRALIE (3-4-3) : Beach ; Circati, Souttar, Burgess ; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler ; Bos ; Leckie, Touré, Velupillay. Sélectionneur : Tony Popović.

Remplaçants : Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Trewin, Behich, Herrington, Metcalfe, Devlin, Irvine, Hrustic, Mabil, Irankunda, Volpato, Yengi.





Avertissements :





EXCLUS



