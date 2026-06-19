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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduit par

Coupe du monde 2026, États-Unis - Australie : suivez le match en direct

Coupe du monde
États-Unis vs Australie
États-Unis
Australie

Suivez en direct la rencontre de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

Tout est prêt pour le retour sur le terrain des hôtes de cette Coupe du monde, les États-Unis, qui affrontent l'Australie : un duel entre les deux équipes du groupe D, toutes deux invaincues. Le vainqueur se qualifiera d'ores et déjà pour le tour suivant après seulement deux matchs. Pulisic est absent, tandis que Balogun, qui vise le titre de meilleur buteur, est confirmé dans le onze de départ. Les Australiens ont créé la surprise en battant la Turquie et comptent bien continuer à surprendre.

  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    États-Unis - Australie : 0-0


    BUTEURS –


    BUTS ET FAITS MARQUANTS –

    • Publicité

  • LE BILAN DU MATCH

    ÉTATS-UNIS (4-2-3-1) : Freese ; Freeman, Richards, Ream, Robinson ; Adams, Tillman ; Dest, McKennie, Pepi ; Balogun. Entraîneur : Mauricio Pochettino.
    Remplaçants : Turner, Brady, Trusty, Robinson, Arfsten, McKenzie, Scally, Reyna, Berhalter, Roldan, Aaronson, Wright, Weah, Zendejas.


    AUSTRALIE (3-4-3) : Beach ; Circati, Souttar, Burgess ; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler ; Bos ; Leckie, Touré, Velupillay. Sélectionneur : Tony Popović.
    Remplaçants : Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Trewin, Behich, Herrington, Metcalfe, Devlin, Irvine, Hrustic, Mabil, Irankunda, Volpato, Yengi.


    Avertissements :


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