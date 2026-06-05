Coupe du monde 2026, Espagne : pourquoi personne ne chante l’hymne national espagnol ?

Lors de la Coupe du monde 2026, les hymnes nationaux des deux équipes seront systématiquement joués avant chaque rencontre. D’ordinaire, les joueurs les entonnent à plein poumons ; pourtant, ce n’est pas le cas lorsque l’Espagne est sur la pelouse.

La raison est simple : la « Marcha Real », nom officiel de l’hymne, figure parmi les rares hymnes nationaux européens dépourvus de paroles.

Outre les nations du sud de l’Europe, seuls Saint-Marin, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo partagent cette particularité sur le continent européen.