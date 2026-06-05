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Christian Guinin

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Coupe du monde 2026, Espagne : pourquoi personne ne chante l’hymne national espagnol ?

Allemagne
Espagne
Coupe du monde

Lors de la Coupe du monde 2026, les hymnes nationaux des deux équipes seront systématiquement joués avant chaque rencontre. D’ordinaire, les joueurs les entonnent à plein poumons ; pourtant, ce n’est pas le cas lorsque l’Espagne est sur la pelouse.

La raison est simple : la « Marcha Real », nom officiel de l’hymne, figure parmi les rares hymnes nationaux européens dépourvus de paroles.

Outre les nations du sud de l’Europe, seuls Saint-Marin, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo partagent cette particularité sur le continent européen.

  • Coupe du monde 2026, Espagne : pourquoi personne ne chante l’hymne national espagnol ? – L’histoire de la « Marcha Real »

    Dans l’histoire du football, cet hymne est mentionné pour la première fois en 1761 dans le « Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española » (Livre des signaux militaires de l’infanterie espagnole) de Manuel de Espinosa de los Monteros, sous le titre « Marcha Granadera » (Marche des grenadiers).

    Pendant la Deuxième République (1930-1939), elle est remplacée par l’« Himno de Riego », puis rétablie par Francisco Franco dès 1939. Sous sa dictature (1939-1975), des paroles composées par le poète José María Pemán sont parfois chantées sur la mélodie, mais sans jamais être officialisées. Ce texte n’a toutefois pas été conservé par la suite.

    Depuis plus de 250 ans, la « Marcha Real » n’a donc officiellement pas de paroles, même si des versions offertes par le public ont parfois connu une large diffusion.

    En 2018, la chanteuse pop Marta Sánchez a présenté une nouvelle version de paroles saluée par le Premier ministre Mariano Rajoy, mais accueillie fraîchement par ses pairs et la presse. La même année, l’auteur-compositeur-interprète Alejandro Abad a proposé une autre création lyrique.

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  • Coupe du monde 2026, Espagne : pourquoi personne ne chante l’hymne national espagnol ? - Tout ce qu’il faut savoir sur la « Marcha Real »

    • Hymne : Marcha Real
    • Compositeur : Manuel de Espinosa
    • Adoptée en 1770
    • Durée : 1 min 02 s

  • Coupe du monde 2026 : dates et calendrier de la compétition

    DateÉvénement
    Jeudi 11 juin 2026, 21 hMatch d'ouverture de la Coupe du monde 2026 à Mexico
    Lundi 15 juin 2026 à 18 h : Espagne - Cap-VertEspagne - Cap-Vert
    Dimanche 21 juin 2026, 18 hEspagne - Arabie saoudite
    Samedi 27 juin 2026, 2hUruguay - Espagne
    Dimanche 19 juillet 2026, 21h00Finale de la Coupe du monde 2026, New Jersey