Coupe du monde 2026, Espagne : pourquoi personne ne chante l’hymne national espagnol ?

Dans l’histoire du football, cet hymne est mentionné pour la première fois en 1761 dans le « Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española » (Livre des signaux militaires de l’infanterie espagnole) de Manuel de Espinosa de los Monteros, sous le titre « Marcha Granadera » (Marche des grenadiers).
Pendant la Deuxième République (1930-1939), elle est remplacée par l’« Himno de Riego », puis rétablie par Francisco Franco dès 1939. Sous sa dictature (1939-1975), des paroles composées par le poète José María Pemán sont parfois chantées sur la mélodie, mais sans jamais être officialisées. Ce texte n’a toutefois pas été conservé par la suite.
Depuis plus de 250 ans, la « Marcha Real » n’a donc officiellement pas de paroles, même si des versions offertes par le public ont parfois connu une large diffusion.
En 2018, la chanteuse pop Marta Sánchez a présenté une nouvelle version de paroles saluée par le Premier ministre Mariano Rajoy, mais accueillie fraîchement par ses pairs et la presse. La même année, l’auteur-compositeur-interprète Alejandro Abad a proposé une autre création lyrique.