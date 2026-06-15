Coupe du monde 2026, Espagne - Cap-Vert : suivez le match EN DIRECT

Coupe du monde 2026
Espagne - Cap-Vert
Butteurs :
L’Espagne de Luis de la Fuente, citée parmi les trois grands favoris avec la France et l’Argentine, entame aujourd’hui son parcours dans le groupe H à 18 h, face à l’Uruguay et à l’Arabie saoudite. Leschampions d’Europe en titre visent la première place du groupe et entament leur parcours face au Cap-Vert, considéré comme le Petit Poucet de la poule. Cette sélection, qui découvre la Coupe du monde sous la conduite de Bubista, aligne deux anciens pensionnaires de Serie A : Dailon Livramento et Jovane Cabral.