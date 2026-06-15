Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

Traduit par

Coupe du monde 2026, Espagne - Cap-Vert : suivez le match EN DIRECT

Espagne vs Cabo Verde
Espagne
Cabo Verde
Coupe du monde

Suivez en direct avec nous la première journée de la Coupe du monde.

Coupe du monde 2026

Espagne - Cap-Vert

Butteurs :



L’Espagne de Luis de la Fuente, citée parmi les trois grands favoris avec la France et l’Argentine, entame aujourd’hui son parcours dans le groupe H à 18 h, face à l’Uruguay et à l’Arabie saoudite. Leschampions d’Europe en titre visent la première place du groupe et entament leur parcours face au Cap-Vert, considéré comme le Petit Poucet de la poule. Cette sélection, qui découvre la Coupe du monde sous la conduite de Bubista, aligne deux anciens pensionnaires de Serie A : Dailon Livramento et Jovane Cabral.




  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

    • Publicité

  • LE BILAN DU MATCH :

    Espagne - Cap-Vert

    Buteurs :


    ESPAGNE (4-3-3) : Unai Simon ; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella ; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri ; Ferran Torres, Oyarzabal, Baena. Entraîneur : De La Fuente.

    CAP-VERT (4-2-3-1) : Vozinha ; Moreira, Lopes, Costa, Paulo ; Semedo, Pina ; Mendes, Monteiro, Cabral ; Rocha Livramento. Entraîneur : Bubista.


    Arbitre : Adam Makhadmeh (Jordanie)

    Avertissements :

    Expulsés :

    Passes décisifs :

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV