Coupe du monde 2026, Espagne - Cap-Vert : suivez le match EN DIRECT

Espagne - Cap-Vert

Buteurs :





ESPAGNE (4-3-3) : Unai Simon ; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella ; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri ; Ferran Torres, Oyarzabal, Baena. Entraîneur : De La Fuente.

CAP-VERT (4-2-3-1) : Vozinha ; Moreira, Lopes, Costa, Paulo ; Semedo, Pina ; Mendes, Monteiro, Cabral ; Rocha Livramento. Entraîneur : Bubista.





Arbitre : Adam Makhadmeh (Jordanie)

Avertissements :

Expulsés :

Passes décisifs :