Coupe du monde 2026 : "chiens-robots", la police mexicaine innove avant la compétition

Ce lundi, le maire de Guadalupe a officiellement présenté ces nouveaux alliés mécaniques appelés à accompagner la police municipale durant la Coupe du monde de football. La ville, voisine de Monterrey, accueille l’un des stades retenus pour la compétition. Une position stratégique qui pousse les autorités locales à renforcer leur dispositif de sécurité.

Ces robots quadrupèdes ont vocation à intervenir avant les agents humains. Leur rôle reste clair : observer, analyser et transmettre des images en temps réel afin de préparer les interventions sur le terrain.