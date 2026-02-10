À l’approche de la Coupe du monde 2026, la sécurité devient un enjeu central pour les villes hôtes. À Guadalupe, dans le nord-est du Mexique, les autorités ont décidé d’anticiper en intégrant une technologie pour le moins originale : des chiens-robots chargés d’appuyer les forces de l’ordre lors de l’événement.
Coupe du monde 2026 : "chiens-robots", la police mexicaine innove avant la compétition
Guadalupe mise sur la technologie pour le Mondial
Ce lundi, le maire de Guadalupe a officiellement présenté ces nouveaux alliés mécaniques appelés à accompagner la police municipale durant la Coupe du monde de football. La ville, voisine de Monterrey, accueille l’un des stades retenus pour la compétition. Une position stratégique qui pousse les autorités locales à renforcer leur dispositif de sécurité.
Ces robots quadrupèdes ont vocation à intervenir avant les agents humains. Leur rôle reste clair : observer, analyser et transmettre des images en temps réel afin de préparer les interventions sur le terrain.
Des machines conçues pour intervenir en premier
Une vidéo diffusée par la mairie illustre leur fonctionnement. On y voit un chien-robot gravir des escaliers, progresser dans un bâtiment abandonné, pendant que des policiers suivent à distance. L’engin repère ensuite un individu armé et lui intime l’ordre de lâcher son arme grâce à un haut-parleur intégré.
Selon Hector Garcia, maire de Guadalupe, la mission de ces appareils consiste à « d'aider la police en intervenant en premier (...) afin de protéger l'intégrité physique » des agents. Une logique de prévention qui vise à limiter les risques lors de situations potentiellement dangereuses.
Un investissement de 2,5 millions de pesos
La municipalité a présenté quatre exemplaires de ces "perros robot" lors de la conférence de presse. Pour s’en doter, la ville a déboursé 2,5 millions de pesos, soit environ 120 000 euros. Un investissement assumé, destiné à être utilisé « en cas de grabuge », selon les mots du maire.
Les autorités locales estiment que ce dispositif apportera un soutien précieux, notamment lors des grands rassemblements attendus pendant la compétition.
Le stade BBVA au cœur du dispositif
Le stade BBVA, rebaptisé Estadio Monterrey pour le Mondial, doit accueillir quatre rencontres entre le 11 juin et le 19 juillet 2026. Le tournoi se déroulera conjointement au Mexique, aux États-Unis et au Canada.
Dans ce contexte international, Guadalupe entend afficher une image moderne et préparée. Avec ces chiens-robots, la ville envoie un signal clair : la sécurité passera aussi par l’innovation technologique.